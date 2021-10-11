Kuralay: Türkiye gıdada rekabet üstünlüğünü yakaladı

AA 11 Ekim 2021 Pazartesi 13:47 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 13:47

Almanya'nın Köln kentinde cumartesi günü kapılarını açan dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Anuga 2021, salgın sonrası yükselen Türk gıda sektörünün gövde gösterisine sahne oluyor. 13 Ekim'e kadar devam edecek fuara, Türkiye'den İTO'nun milli organizasyonu ile 202 firma katılırken, 88 firma da fuarda bireysel stantlarıyla yer aldı.

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anuga'ya İtalya'nın 731, Almanya'nın 400, İspanya'nın 377 firmayla katıldığını belirterek, Türkiye'nin 290 firmayla fuarın en büyük 4'üncü katılımcısı olduğunu söyledi.

Fuarın gıda alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olduğunu ifade eden Kuralay, hibrit olarak gerçekleşen fuara Türk firmalarının fiziksel olarak katılmayı arzu ettiğini aktardı.

Türkiye'nin hemen hemen her şehrinden firmanın fuara katıldığını dile getiren Kuralay, "Gıda ve tarımda üretim yapan, ihracat yapan birçok başarılı firma Anuga Fuarı'na katıldı. Anadolu coğrafyasının her yerinden ülkemizin temiz ve güzel gıdalarını insanlığa sunmak üzere buradayız." ifadelerini kullandı.

Kuralay, İTO'nun dünya genelinde 40 civarında fuarda Türkiye'yi milli katılımla temsil ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Anuga ile birlikte 5'inci yüzyüze fuarı organize ettiklerini bildirdi.

Salgın döneminde İTO'nun sanal fuarlar organize ettiğine değinen Kuralay, "Sanal fuarcılık henüz olgunlaşmadı. Dijital kültüre hem firmalarımız hem de satın almacılar alışkın değil. Dijitalleşmede, fuarcılık alanında tam istediğimiz yere gelemedik. Bu açıdan hibrit fuarların daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan fiziki fuarlar devam ederken, diğer taraftan da dijitalleşmeyle beraber sanal ilginin de giderek artacağını umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "GIDADA DÜNYANIN BİZE İHTİYACI VAR"

İsrafil Kuralay, Türk lezzet endüstrisi olarak Avrupa'yı doğru bir pazar olarak gördüklerini ifade ederek, Anuga'da 10 farklı bağlamda Türk firmalarının boy gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin gıda alanında çok büyük firmaları olduğunu belirten Kuralay, şöyle devam etti:

"Çok güzel markalarımız var. Dünyanın da bize ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hep sanayi ve teknoloji öne çıkıyor olsa da özellikle gıdanın, insanlık için hayati ve stratejik bir sektör olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Türkiye'miz tarımda hala kendisine yeten ülkelerden bir tanesi. Bu potansiyeli daha iyi değerlendirebileceğimize, firmalarımızı daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Anuga'nın da bunun için bir zemin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türk firmalarının ihracat kültürü var. Üretim kültürü var. Kalite standartları çok yüksek. Bizim gibi ticaret odalarına düşen, firmalarımızı dünya pazarlarıyla buluşturmak. Zaten bir müddet sonra firmalar kendi yollarını da buluyor."

Kuralay, Kovid-19 salgının etkilerinin hafiflemesiyle Türk firmalarının nasıl hızlı hareket ettiğinin ortaya çıktığını ifade ederek, "Dünya sıkıntılı ve zor dönemdeyken, rekabet üstünlüğünü gıdada Türk firmaları olarak yakalamış durumdayız. Türkiye'mizin ve Türk firmalarının salgında daha hızlı hareket ettiğine, daha organize çalıştıklarını şahit olduk. Firmalarımız hem kalitesiyle hem lojistik avantajıyla salgında bir adım öne geçti. Salgında dönemindeki ihracatımız ve büyüme rakamlarımız da bunu doğruluyor." değerlendirmesinde bulundu.