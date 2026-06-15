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Ekonomi

Kurasız ev almak isteyenler dikkat! TOKİ 64 ilde 20 bin ucuz konut satışı başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), 64 ilde kurasız satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar bugün başlıyor.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2026 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Kurasız ev almak isteyenler dikkat! TOKİ 64 ilde 20 bin ucuz konut satışı başladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün başlayan TOKİ Açık Satış Kampanyası'na ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı

TOKİ 64 İLDE 20 BİN UCUZ KONUT SATIŞI BAŞLADI

Vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdikleri yeni kampanyaya başvuruların bugün başladığını belirten Bakan Kurum, "64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BANKALARDAN DOĞRUDAN SATIŞ

TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyası için satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek.

Bu bankalara giden vatandaşlar, 'başvuru önceliğine' göre, yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde, beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayacak.

Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

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