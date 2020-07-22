22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:44 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:44

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz'un 17'sinde ödeneceğini açıklamıştı. Bakanın yaptığı bu açıklama sonrası, emeklilerin hangi gün ikramiyesini alacağı da belli oldu. SSK ve Bağkur 2020 Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri haberimizde yer alıyor. Kurban bayramı ikramiyeleri emeklilere Kurban Bayramı öncesinde ödeniyor. SSK ve Bağkur 2020 Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Belirlenen takvime göre, ikramiye ödemeleri Temmuz'un 17'si ve 28'i arasında gerçekleştirilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıklamıştı. Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ EMEKLİLERE NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

SSK KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Emekli aylıkları, tahsis numarası son rakamına göre yatacak. Buna göre; son rakamı 9 olanlar 17’sinde, son rakamı 7 olanlara 18’inde, son rakamı 5 olanlar 19’unda, son rakamı 3 olan 20’sinde, son rakamı 1 olanlar 21’inde, son rakamı 8 olanlar 22’sinde, son rakamı 6 olanlar 23’ünde, sonra rakamı 4 olanra 24’ünde, son rakamı 2 olanlar 25’inde ve son rakamı 0 olan 26’sında maaşlarını alabilecek.

BAĞ-KUR KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklileri, son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25’inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26’sında, sonra rakamı 8 ve 6 olanlar 24’ünde ve son rakımı 2 ile 0 olanlar 28’inde maaşları alabilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

Emekli sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.

Ziraat Bankası’ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da Temmuz’un 29'unda ödeme yapılacak.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz’da hesaplarına yatırılacak.