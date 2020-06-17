Emeklilerin kurban bayramı ikramiyesi ne kadar? 2020 Kurban bayramı ikramiyeleri belli oldu!

17 Haziran 2020 Çarşamba 18:16 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 18:16

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı ikramiyesini almayı bekliyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz tarihine denk geliyor. 2020 Kurban bayramı ikramiyeleri belli oldu. Emeklilerin kurban bayramı ikramiyeleri de en geç 27-30 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Temmuz zammına göre emekli ikramiyelerinde de artış yaşanabilir. Peki 2020 Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar? Kurban bayramı emekli ikramiyeleri hakkındaki son gelişmeler...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti. Haziran ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramazan Bayramı öncesi olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de emekliler Kurban bayramı ikramiyelerini alacaklar. İşte, konuya ilişkin detaylar.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

2020 yılı kurban bayramı ikramiyesinde enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar 1,118 lira 40 kuruşa çıkacak.

Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek 1225 lira 80 kuruşa ulaşacak.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, mayıs ayına aylığı bağlanan emekliler de faydalanabiliyor.

Bunun yanı sıra bayramda maaş almaya hak kazanan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.