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Ekonomi

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Kurban Bayramı ikramiyesinin yatırılacağı tarih, Kurban Bayramı için hazırlıklara başlayan emekli vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda 2 kez ödenen bayram ikramiyesi yükseltildi. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyeleri bayramdan önce yatırılıyor. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte detaylar

23 Mayıs 2023 Salı 17:36 - Güncelleme:
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
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Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler sorgulanmaya başlandı. En düşük emekli maaşına yapılan artıştan sonra bayram ikramiyesine de yüzde 82 zam yapıldı. Bu kapsamda emekliler bayram ikramiyelerinin ne kadar ve hangi tarihte yatırılacağını öğrenmek istiyor. Peki 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte emekli maaşı bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

Buna göre; Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri belirlenen tarih aralıklarında maaşlarını alacak.

İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce yani 20 Haziran'da hesaplara yatırılması bekleniyor.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı.

Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.

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