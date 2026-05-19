  Kurban Bayramı öncesi ulaşımda tedbirler artırıldı
Kurban Bayramı öncesi ulaşımda tedbirler artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere yönelik denetimlerin artırılacağını açıkladı.

İHA19 Mayıs 2026 Salı 10:39 - Güncelleme:
Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Kurban Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız olarak gerçekleştirileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan firmaların tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

"23 - 31 MAYIS TARİHLERİNDE OTOBÜS SEFERLERİNE VE OTOBÜS İŞLETMECİLERİNE YÖNELİK DENETİMLER ARTIRILACAK"

Bakan Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "23 - 31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak. Fahiş fiyatlı bilet satan, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara gerekli idari işlem uygulanacak" diye konuştu.

Türkiye genelinde karayolu ile yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren işletmelerin denetleneceğini belirten Uraloğlu, "Türkiye genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı (B1-D1) faaliyeti yürüten tüm taşımacı firmaları denetime tabi tutacağız. Denetimleri hem yerinde hem de elektronik denetim sistemleri üzerinden gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"YURT GENELİNDE OTOBÜS DENETİMLERİMİZ ETKİN BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ve kolluk kuvvetleri iş birliği ile çalışmaları yürüttüklerinin altını çizen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirlerarası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak denetimler gerçekleştirilecek."

BAYRAMDA FAHİŞ FİYAT VE KORSAN TAŞIMACILIĞA SIKI DENETİM

Kurban Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinde yoğunluk beklendiğini söyleyen Uraloğlu, "Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir" şeklinde konuştu.

