Kurban Bayramı’nda 2 milyon kişi taşıyacağız

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi unvanını taşıyan Türk Hava Yolları bayram için tüm hazırlıklarını yaptı. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Ground Services (TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve diğer üst düzey yöneticilerle İstanbul Havalimanı’nda Kurban Bayramı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı’na taşınmanın 4. ayında Kurban Bayramı ile birlikte operasyonlarının tekrar sınavdan geçtiğini dile getiren Aycı, “Bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcu taşımış olacağız” dedi. Aycı, bugün de 515 uçuş gerçekleştireceklerini belirterek, “Çok iyi performans gerçekleştiriyoruz. Lokal yolcuda da Atatürk Havalimanı’nı geçmiş durumdayız. İç hat lokal yolcuda 21 bin, ki bu Atatürk Havalimanı’nda 19 bindi, dış hatlarda da 25 bin yapmak suretiyle, Atatürk Havalimanı’nda 22 bindi, geri kalanı da transit olmak üzere dün 98 bin, bugün 97 bin yolcumuz var. Eksik uçakla operasyon yapmamıza rağmen Atatürk Havalimanı’ndaki rakamları geçtik” diye konuştu.

EK SEFERLER KOYDUK

Yurt içinde yaşanan kapasite sorununa değinen Aycı, şöyle devam etti: “Şehirlerimizde şu anda yüzde 9 itibarıyla iç hatlarda kapasite kestik, Max’lerden kaynaklı. Geçen bayram bunu izah etmiştim. Gerek sosyal medyada gerek fısıltı gazetesinde yayılan haberler, dedikodular ve yanlış

haberleri düzelmek isterim. 24 uçak eksik uçtuğumuzdan dolayı yüzde 9 kapasite kesmiş durumdayız. Bu bayramda 176 ilave seferimizi koyarak bunu ihmal etmedik. Elimizdeki uçakları maksimum kullanarak, yine yurt içi ve yurt dışından gelen talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Türk Hava Yolları, Max probleminden dolayı yüzde 9 uçuş kestiyse acaba diğer hava yolları ne yapıyor? Türk Hava Yolları dışında kalan diğer yerli taşıyıcıların ortalama kestiği kapasite yüzde 20. Max sorununu ağırlıklı olarak yaşayan şirketiz. Mecburi olarak minimum kapasiteden feragat etmiş olmamıza rağmen yüzde 20 oranında kapasite kesen diğer hava yollarının durumunu da takdiri kamuoyuna ve diğer yöneticilere bırakıyorum.”