Kurbanlık sıkıntısı yok ihracatımız bile var

Hükümetin sağladığı proje ve destekler sayesinde artan hayvan sayısı nedeniyle bu yıl kurbanlık sıkıntısı beklenmiyor. Bakanlık bu yıl kurbanlık ithal etmeme kararı alırken bu yıl yurtdışına da kurban satışı yapılacak. Kurbanlık fiyatları ise bölgesel olarak değişiyor. Bazı bölgelerde fiyat artışı yaşanırken, bazı yerlerde ise aynı kaldı. Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan satılıyor.

KİLOGRAMI 23 LİRA

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttığını belirterek “Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir” dedi.

PAZAR HAREKETLENDİ

Kurban Bayramı için piyasaya sürülen küçükbaş hayvan sayısının önceki seneler de olduğu gibi bu yıl da fazlasıyla yeterli olduğuna işaret eden Çelik, “Kurbanlık hayvan sayısında herhangi bir sıkıntı yok. Her yıl yaklaşık 2.5-3 milyon baş kesimi yapılan küçükbaş kurbanlık mevcudumuz bu yıl 4 milyon baş civarında. Onun için kurban kesecek vatandaşlarımız rahat olsunlar” diye konuştu. Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi ise Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla pazardaki yoğunluk ve talebin arttığını söyledi. Küçükbaş kurbanlık fiyatlarında geçen yıl ile bu yıl arasında fark bulunmadığını dile getiren Çiftçi, “Fiyatların yükselmeyeceği görüşündeyiz. Bu sene küçükbaşl arın fiyatları, 800 ile bin 500 lira arasında değişiyor. Canlı hayvanın geçen sene kilogramı 18.5 liraydı bu sene de 18.5 lira.” dedi.

Kurban Bayramı’nda erkek hayvanların kesilmesini isteyen Çiftçi, bu sayede hayvan sayısı varlığının korunacağını söyledi.