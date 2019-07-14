Kurbanlık sıkıntısı yok ihracatımız bile var
Hükümetin sağladığı proje ve destekler sayesinde artan hayvan sayısı nedeniyle bu yıl kurbanlık sıkıntısı beklenmiyor. Bakanlık, kurbanlık ithal etmeme kararı alırken yurtdışına da kurban satışı yapılacak.
Hükümetin sağladığı proje ve destekler sayesinde artan hayvan sayısı nedeniyle bu yıl kurbanlık sıkıntısı beklenmiyor. Bakanlık bu yıl kurbanlık ithal etmeme kararı alırken bu yıl yurtdışına da kurban satışı yapılacak. Kurbanlık fiyatları ise bölgesel olarak değişiyor. Bazı bölgelerde fiyat artışı yaşanırken, bazı yerlerde ise aynı kaldı. Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan satılıyor.
KİLOGRAMI 23 LİRA
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttığını belirterek “Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir” dedi.
PAZAR HAREKETLENDİ
Kurban Bayramı için piyasaya sürülen küçükbaş hayvan sayısının önceki seneler de olduğu gibi bu yıl da fazlasıyla yeterli olduğuna işaret eden Çelik, “Kurbanlık hayvan sayısında herhangi bir sıkıntı yok. Her yıl yaklaşık 2.5-3 milyon baş kesimi yapılan küçükbaş kurbanlık mevcudumuz bu yıl 4 milyon baş civarında. Onun için kurban kesecek vatandaşlarımız rahat olsunlar” diye konuştu. Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi ise Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla pazardaki yoğunluk ve talebin arttığını söyledi. Küçükbaş kurbanlık fiyatlarında geçen yıl ile bu yıl arasında fark bulunmadığını dile getiren Çiftçi, “Fiyatların yükselmeyeceği görüşündeyiz. Bu sene küçükbaşl arın fiyatları, 800 ile bin 500 lira arasında değişiyor. Canlı hayvanın geçen sene kilogramı 18.5 liraydı bu sene de 18.5 lira.” dedi.
Kurban Bayramı’nda erkek hayvanların kesilmesini isteyen Çiftçi, bu sayede hayvan sayısı varlığının korunacağını söyledi.
Katar ve Ürdün’e gönderiyoruz
Şanlıurfa’da meralarda yetiştirilen küçükbaşlar, Kurban Bayramı öncesi yurt içindeki büyük kentlerin yanı sıra yurt dışındaki pazarlardan da yoğun ilgi görüyor. Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, yoğunluğun Kurban Bayramı’na doğru artmasını beklediklerini ifade ederek şunları söyledi: “Kurban Bayramı dolayısıyla 400 bin küçükbaş hayvanı Katar, Ürdün ve çeşitli kentlerimize göndermeyi hedefliyoruz. Özellikle Katar’dan yoğun bir ilgi var. Çünkü buradan yetişen hayvanlar sürekli merada kalıyor ve bu da hayvanların etlerinin lezzetli olmasını sağlıyor. Yaklaşık 60 bin küçükbaş hayvanı Katar’a göndermeyi planlıyoruz. Şu anda Orta Doğu ülkelerine İvesi erkek küçükbaş gönderiyoruz. Eskiden biz Orta Doğu’dan alıyorduk şimdi Orta Doğu’da yaşananlardan dolayı boşluk oluştu şimdi biz ihracat yapıyoruz.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.