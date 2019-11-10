Kurda istikrarı yakaladık
Dünyanın ilk lisanslı kayısı deposu ve borsasının temelini atan Bakan Varank ekonominin yeniden tırmanışa geçtiğini söyledi. Varank “Faiz-enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık. Büyüme tahminleri tek tek yukarı yönlü revize ediliyor” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün Malatya’da iş adamlarıyla bir araya geldi ardından da dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı deposu ve borsasının temelini attı. Bakan Varank, sanayici ve iş adamlarının hem ülke ekonomisine hem de kendi potansiyellerine daha güçlü bir şekilde güvenmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Makroekonomik verilere baktığımızda, faizler ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranları artıyor. Bankalar reel sektöre kredi verme konusunda daha hazır” dedi.
SİCİL KAYDI YAPIN
Varank “İçerdeki bu ortam, yurt dışına da yansımış durumda. Uluslararası kuruluşlar ülkemiz hakkındaki büyüme tahminlerini tek tek yukarı yönlü revize ediyorlar. Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde üst üste 2 senedir üst sıralara doğru tırmanıyoruz. Ekonomimiz günden güne inşallah sizlerin de yatırım iştahıyla daha da güçlenecek” dedi. Varank “Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamakları çıkmayı elbette hak ediyor. Bunu başarabilecek sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna ve insan gücüne sahibiz. Daha güçlü bir Türkiye için katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde bir rotayı hep beraber takip edeceğiz. Bu yolda Milli Teknoloji Hamlesi yönümüzü belirleyecek” diye konuştu. Varank, iş insanlarına seslenerek sanayi sicil sistemine kayıt olunmasını ve işletme cetvellerinin her yıl bakanlığa eksiksiz bir şekilde iletmelerini söyledi. Bakan Varank, “Bakın bu sizlere ciddi avantajlar getiren bir uygulama” dedi.
Kayısı için stratejik hamle
Bakan Varank, yapılan temel atma töreniyle Türkiye’nin, kayısı pazarında tek söz sahibi olmak için stratejik bir hamle yaptığını ifade etti. Bakan Varank, kurulacak lisanslı kayısı deposu ve borsası için 13 milyon Euro’luk yatırım yapacaklarını dile getirerek “Bu yatırım ile kayısı ihracatında daimi üstünlük elde edeceğiz. Elektronik ürün senetleriyle kuru kayısı ticaretini kolaylaştıracağız. Bu senetler nakde çevrilebilecek. Şehrimize dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı deposunu kazandıracağız. Malatya dünyada yaş kayısı üretiminde yüzde 17´lik, kuru kayısı üretiminde ise yüzde 75’lik bir paya sahip. Yine kuru kayısıda, dünya ihracatının yüzde 60´tan fazlası bu şehirden yapılıyor. Yani ülkemiz açısından son derece stratejik bir tarım ürününden bahsediyoruz” dedi.
‘Kime peşkeş çekiyorsun’
Malatya’da Galericiler Sitesi arkasında yapılan ‘Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi’nin temelini atan Bakan Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Haliç’te yapılması planlanan 1.5 milyarlık arıtma tesisi projesini iptal edip, aynı alanda ‘temel atmama’ töreni düzenlemesine tepki gösterdi. Varank bu konuda şunları söyledi: “Bugün burada bir temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Çok önemli bir yatırım ama malumunuz olmuştur, İstanbul’da bir belediye başkanı temel atmama töreni gerçekleştirdi. Yani insana derler ki bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. ‘Eğer temel atmayacaksan bunun törenini yapıp kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun.’ diyorum. Biz temel atıyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve halkımızın ihtiyaçlarını gidermek için hükümetimizle, yerel yönetimlerle büyük gayret gösteriyoruz. ‘İşleyen demir ışıldar.’ diyoruz. Temel atmayarak bir netice elde edemezsiniz.”
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