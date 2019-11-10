Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün Malatya’da iş adamlarıyla bir araya geldi ardından da dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı deposu ve borsasının temelini attı. Bakan Varank, sanayici ve iş adamlarının hem ülke ekonomisine hem de kendi potansiyellerine daha güçlü bir şekilde güvenmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Makroekonomik verilere baktığımızda, faizler ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranları artıyor. Bankalar reel sektöre kredi verme konusunda daha hazır” dedi.

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Varank “İçerdeki bu ortam, yurt dışına da yansımış durumda. Uluslararası kuruluşlar ülkemiz hakkındaki büyüme tahminlerini tek tek yukarı yönlü revize ediyorlar. Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde üst üste 2 senedir üst sıralara doğru tırmanıyoruz. Ekonomimiz günden güne inşallah sizlerin de yatırım iştahıyla daha da güçlenecek” dedi. Varank “Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamakları çıkmayı elbette hak ediyor. Bunu başarabilecek sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna ve insan gücüne sahibiz. Daha güçlü bir Türkiye için katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde bir rotayı hep beraber takip edeceğiz. Bu yolda Milli Teknoloji Hamlesi yönümüzü belirleyecek” diye konuştu. Varank, iş insanlarına seslenerek sanayi sicil sistemine kayıt olunmasını ve işletme cetvellerinin her yıl bakanlığa eksiksiz bir şekilde iletmelerini söyledi. Bakan Varank, “Bakın bu sizlere ciddi avantajlar getiren bir uygulama” dedi.