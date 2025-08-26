Kurdukları ittifakları tehlikeye girdi: Türkiye'nin hamleleri bizi haritadan silecek

Yunan basını, Türkiye'nin "Mavi Vatan" vizyonunu kabullenmek zorunda kaldı.

Atina'nın hesaplarının Ankara'nın hamleleriyle bozulduğunu yazan Yunanistan merkezli Banking News, İsrail gazetesi Maariv'in değerlendirmelerine atıfta bulundu.

Haberde, Türkiye'nin Libya'daki diplomatik ve askeri adımlarının "Akdeniz'deki dengeleri kökten değiştirdiği" vurgulandı.

"DENGELERİ ALTÜST EDECEK GELİŞMELER"

Maariv'in görüşlerine yer verilen haberde, Ankara'nın doğu Libya'da konsolosluk açması ve Hafter ile doğrudan temas kurması, "bölgedeki güç dengelerini altüst edecek gelişmeler" olarak nitelendirildi.

Haberde, Türkiye ile Libya arasındaki uzun yıllara dayanan dostluk ilişkileri de hatırlatıldı.

"AKDENİZ'İN GÜNEYİNDE KARAKOL"

Yunan basını, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığını yalnızca diplomatik bir hamle olarak değil, aynı zamanda "Akdeniz'in güneyinde kurulan ileri bir karakol" şeklinde değerlendirdi.

Haberde, Ankara'nın Hafter ile kurduğu doğrudan temasın Yunanistan ve GKRY'nin oluşturduğu üçlü ittifakların (Yunanistan–GKRY–Mısır ve Yunanistan–GKRY–İsrail) etkisini zayıflatacağına dikkat çekildi.

DİPLOMASİDE ÜSTÜNLÜK VURGUSU

Haberde ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ın açıklamalarına yer verildi.

Barrack, Washington'un yeni Orta Doğu politikasının "temelden farklı" olacağını belirterek, artık Türkiye'nin çıkarlarının da gözetileceğini ifade etti.

Bu durum ABD içinde tartışmalara yol açarken, İsrail yanlısı çevrelerin Barrack'ı "Türkiye'ye yakın olmakla" suçladığı aktarıldı.

Yunan basını ise gelişmeyi, "Türkiye yalnızca sahada değil, diplomatik cephede de üstünlüğü ele geçiriyor" sözleriyle yorumladı.

"YUNANİSTAN HARİTADAN SİLİNEBİLİR"

Banking News, Ankara'nın Libya'daki askeri ve diplomatik varlığının Yunanistan ve Kıbrıs için ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Haberde, Türkiye'nin enerji yollarını kontrol etme hedefinin artık geri dönüşsüz bir noktaya ulaştığı, bu durumun ise "Yunanistan'ı haritadan silebileceği" iddiasına yer verildi.