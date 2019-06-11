Küresel devlerin vergi oyununa son

ORTAK KARAR ÇIKTI

G20 Dönem Başkanlığı’nı yürüten Japonya’nın Fukuoka kentinde buluşan G20 maliye bakanları ve merkez bankası temsilcilerinin katıldığı iki günlük toplantının ardından 14 maddelik bir sonuç bildirgesi yayımlandı. Adil, sürdürülebilir ve modern bir uluslararası vergi sistemi için G20’de iş birliğine devam edileceğine işaret edilen bildirgede, büyümeyi teşvik edici vergi politikalarını geliştirmek için uluslararası iş birliğinin memnuniyetle karşılandığı aktarıldı. Bildirgede, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) ‘küresel otomatik bilgi paylaşımı sistemi’ ve çok uluslu şirketlerin, sınır ötesi işlemlerde vergi düzenlemelerini ihlal etmesinin önüne geçmeyi hedefleyen ‘Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma Eylem Planı’nda yaptığı çalışmaların memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, ‘2020’ye kadar ortak bir çözüme yönelik çabaların iki katına çıkarılacağına’ işaret edildi. G20 maliye bakanları sonuç bildirgesinde, “Dijitalleşmenin neden olduğu vergi sorunlarının ele alınmasına ilişkin son gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor ve iki prensipli bir yaklaşımı olan bu iddialı programı destekliyoruz” ifadesi kullanıldı.