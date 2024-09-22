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Ekonomi

Küresel güçlere karşı ''Türkiye'' kozu! Artan etkimiz kıtaları aştı

Türkiye'nin kıtadaki artan etkisinin Afrika ülkeleri için fırsat olduğunu yazan Brezilya basını, 'Afrika ülkeleri, diğer küresel güçlerle ilişkilerini dengelemek için Türkiye ile ortaklıklar kurabilir' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi22 Eylül 2024 Pazar 14:57 - Güncelleme:
Küresel güçlere karşı ''Türkiye'' kozu! Artan etkimiz kıtaları aştı
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Türkiye'nin Afrika'da artan varlığı Brezilya'da gündem oldu.

Brezilya basının "Mogadişu'dan Rabat'a: Türkiye'nin Afrika'daki artan etkisi" başlıklı haberinde Türkiye'nin Fas ile güvenlik bağlarını güçlendirerek iddialı Afrika stratejisinde bir başka dönüm noktasına imza attığı kaydedildi.

Türkiye'nin Afrika yolculuğunun karşılıklı büyüme ve ortaklık vizyonuyla başladığından bahsedilirken haberde, "Ülke kıtadaki varlığını istikrarlı bir şekilde artırarak büyükelçilikler açtı ve diplomatik ilişkileri geliştirdi. 2005 yılında 12 büyükelçiliği bulunan Türkiye, 2024 yılında Afrika genelinde 44 diplomatik misyona sahip olacak. Bu diplomatik akın, çeşitli sektörlerde daha derin bağlantılar kurulmasının önünü açtı" ifadeleri kullandı.

Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesine atıfta bulunulurken Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda arabulucu ve etkili bir güç olarak konumlandığı yazıldı.

KÜRESEL GÜÇLERE KARŞI "TÜRKİYE" KOZU!

Ülke , özellikle Etiyopya ile Somaliland arasındaki Deniz Mutabakat Muhtırası'na katılımıyla, Afrika Boynuzu'nda arabulucu ve etkili bir güç olarak konumlanmıştır. Türkiye, diplomatik görüşmelere ev sahipliği yaparak barış elçisi rolünü güçlendirirken, Somali'deki ekonomik ve askeri girişimleriyle de önemli bir iz bıraktığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Afrika'ya ihracatının son 10 yılda neredeyse iki katına çıktığı belirtildi.

Etiyopya, Gana, Kenya, Nijerya ve Ruanda da dahil olmak üzere birçok Afrika ülkesiyle savunma anlaşmalarının imzalandığından söz edilirken haberde, "Çeşitli Afrika ülkelerine Türk İHA'larının tedarik edilmesi bu askeri iş birliğinin dikkat çekici bir yönü haline geldi. Bu insansız hava araçları, Somali de dahil olmak üzere birçok Afrika ülkesinin cephaneliğine girdi. Bu teknoloji transferinin bölgesel güvenlik dinamikleri ve Türkiye'nin askeri alandaki nüfuzu açısından etkileri bulunmaktadır." denildi.

Türkiye'nin Afrika'da Batılı güçlere ve Çin'e alternatif sunan küresel bir oyuncu olarak kendini konumlandırmayı hedeflediğini dile getiren Brezilya basını, "Türkiye'nin katılımı Afrika ülkeleri için fırsatlar sunuyor. Türk yatırımları, teknolojisi ve uzmanlığı ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkıda bulunabilir. Afrika ülkeleri, diğer küresel güçlerle ilişkilerini dengelemek için Türkiye ile ortaklıklar kurabilir. Addis Ababa'nın hareketli pazarlarından Dakar limanlarına kadar Türkiye'nin varlığı giderek daha fazla hissediliyor. Diplomatik ilişkiler güçlenirken, ticaret gelişirken ve güvenlik iş birliği derinleşirken, Türkiye ve Afrika ortak tarihlerinde yeni bir sayfa açıyor. Bu büyüyen ortaklığın hem Türkiye hem de Afrika kıtası üzerindeki gerçek etkisini önümüzdeki yıllar gösterecek" ifadelerini kullandı.

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