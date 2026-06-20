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Ekonomi

Küresel havacılığın merkez üssü Türkiye! Haritanın diğer ucundaki ülkeyle anlaşma: İmzalar atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında hava ulaştırma ilişkilerini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis tarafından imzalanan anlaşma kapsamında, haftalık 14 frekans yolcu seferi hakkı korunurken, ikişer ara noktada 5. trafik hakkı kullanabilme imkanı tanındı.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 12:09 - Güncelleme:
Küresel havacılığın merkez üssü Türkiye! Haritanın diğer ucundaki ülkeyle anlaşma: İmzalar atıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, anlaşmanın, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis tarafından imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın detayına ilişkin bilgi verilen paylaşımda, "Haftalık 14 frekans yolcu seferi hakkı korunurken, her iki ülkenin tayinli hava yolu işletmelerine, ileride belirlenecek ikişer ara noktada 5. trafik hakkı kullanabilme imkanı tanındı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Türkiye'nin, güçlü altyapısı ve stratejik konumuyla küresel havacılıktaki merkez rolünü güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı.

Uluslararası sivil havacılıkta "frekans", bir hava yolu işletmesinin iki ülke arasında belirli bir süre içinde (genellikle haftalık) gerçekleştirebileceği toplam sefer hakkını ifade ediyor. Bu haklar, ülkeler arasında imzalanan ikili hava ulaştırma anlaşmalarıyla belirleniyor.

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