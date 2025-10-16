İSTANBUL 20°C / 14°C
Küresel işten çıkarma dalgasına dünya devi de katıldı: Binlerce kişi işsiz kalacak

Maliyetleri azaltma hedefiyle yeni bir yapılanmaya giden İsviçre merkezli gıda ve içecek şirketi Nestle, küresel çapta 16 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

16 Ekim 2025 Perşembe 14:07
İsviçre merkezli gıda ve içecek şirketi Nestle, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Nestle, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin bu dönemdeki satışları yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterirken Çin'deki satışlar zayıfladı.

Şirket, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Bu çalışanların 12 binini beyaz yakalılar oluşturacak. Kalan 4 bin pozisyon ise ağırlıklı olarak imalat ve tedarik zinciri birimlerinden olacak.

Nestle Üst Yöneticisi Philipp Navratil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dünyanın değiştiğini ve şirketin de buna ayak uydurmak için daha hızlı değişmesi gerektiğini belirterek, "Bu değişim, önümüzdeki iki yıl içinde çalışan sayısını azaltmak için zor ama gerekli kararlar almayı da kapsayacak. Bunu saygı ve şeffaflıkla yapacağız." ifadelerini kullandı.

  • nestle işten çıkarma
  • maliyet azaltma
  • yapılanma

