Küresel kriz derinleşiyor! En iyi senaryoda Almanya ve Japonya GSYİH'nin toplamı

star.com.tr 18 Nisan 2020 Cumartesi 17:52 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 17:53

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, teyit edilen vakaların sayısı artmaya devam ettikçe, Covid-19 salgınının etkilerinin dünya çapında büyük ölçüde artacağını söyledi.

Guterres, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile telekonferans yoluyla bir toplantı yaptı. BM, genel sekreteri, mevcut küresel durgunluğun derinliğinin 'Büyük Buhran'dan bu yana en derin' noktayı görebileceğini söyledi.

IMF, en iyi senaryoda, pandemi 2020'nin ikinci yarısında kaybolması halinde bile, 2020-21'deki küresel GSYİH'deki kümülatif kaybın yaklaşık 9 trilyon dolar olabileceği tahmininde bulunuyor.

Yani IMF'in en iyi senaryosunda bile, pandeminin dünyaya vereceği ekonomik zarar, Almanya ve Japonya'nın toplam GSYİH'lerinin toplamı kadar.

BM başkanı, pandeminin ekonomi üzerindeki kesin etkisinin ülkeden ülkeye değişeceğini belirtirken, Covid-19'un yoksulluğu ve eşitsizlikleri küresel ölçekte artıracağı konusunda uyarı.

Guterres, toplantıda yaptığı konuşmada, Dünya Bankası'nı ve IMF'yi, özellikle Afrika'daki gelişmekte olan ülkelere yönelik, borçların hafifletilmesine yardımcı olmaya çağırdı.

Guterres, 'Bu sadece sağlığı etkileyen bir salgın değil. İş için bir salgın, insani bir salgın, kalkınma için bir salgın.' dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kıtanın Covid-19 salgınının bir sonraki merkez üssü olabileceği konusunda uyardığı için son haftalarda Afrika'ya daha fazla dikkat çekildi.

Guterres , zayıf ekonomileri ve zayıf sağlık sistemleri nedeniyle Afrika'nın krizden en fazla acı çekebileceğini yer olduğunu söyledi.

Öte yandan ülkeler, koronavirüsle mücadele kapsamında sınırlarını kapattıp, çeşitli karantina biçimleri uyguluyor. Hastalığın yayılmasını yavaşlatma çabasının sonucu, insanların evde kalmaya başlamasıyla birçok sektörü tamamen durdu.

Pandemi, 'zorunlu olmayan hizmetler' alanında iş yapan işletmelerin haftalarca, hatta aylarca kapalı kalmasına neden oldu.

Krizden en çok etkilenen ABD'de şu ana kadar 22 milyondan fazla insanın işsizlik ödeneği için başvuruda bulunduğu belirtiliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, Cumartesi günü itibariyle dünya genelinde 2,25 milyondan fazla onaylanmış Covid-19 vakası var. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 154 bin 300'ü aştı.

BÜYÜK BUHRAN

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı veya Büyük Buhran, 1929'da başlayan ve 1930'lu yıllar boyunca devam eden ekonomik buhrana verilen isimdir. Buhran, Kuzey Amerika ve Avrupa'yı merkez almasına rağmen, dünyanın geri kalanında da yıkıcı etkiler yaratmıştır.



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