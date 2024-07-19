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Ekonomi

Küresel yazılım sorunu sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisseleri düşüşe geçti

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu sonrası bu iki şirketin hisseleri düşüş kaydetti. CrowdStrike'ın hisseleri yüzde 9'un üzerinde düşüşle 309,89 dolardan işlem gördü.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 17:32 - Güncelleme:
Küresel yazılım sorunu sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisseleri düşüşe geçti
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Dünya genelinde hava yolları dahil çeşitli sektörlerde faaliyetleri aksatan küresel yazılım sorunu, CrowdStrike ve Microsoft'un hisselerini de olumsuz etkiledi.

ABD'de piyasaların açılmasının ardından Teksas merkezli CrowdStrike'ın hisseleri, Türkiye saatiyle 16.31'de yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti.

Şirketin hisselerinde açılışta kaydedilen düşüşün, hız kesse de devam ettiği görüldü. CrowdStrike'ın hisseleri Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla yüzde 9'un üzerinde düşüşle 309,89 dolardan işlem gördü.

Microsoft'un hisseleri de açılışın hemen sonrasında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Şirketin hisselerindeki düşüş, Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla yüzde 1'in altına indi.

Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsasında, Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle teknik aksaklık yaşandığı bildirilmişti.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın Üst Yöneticisi (CEO) George Kurtz, X hesabından yaptığı açıklamada, CrowdStrike'ın Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan etkilenen müşterilerle aktif çalıştığını belirterek, "Bu, bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit ve izole edilmiş ve bir düzeltme tanımlanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Microsoft 365'ten yapılan açıklamada ise dünya çapındaki birçok işletmeyi etkileyen sorunun altında yatan nedenin düzeltildiği, birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmetinin tam işlevselliğe geri yüklendiği aktarılarak, kalan etkinin hala bazı uygulama ve hizmetlerde sürdüğü belirtilmişti.

  • Microsoft
  • CrowdStrike
  • siber güvenlik
  • global yazılım sorunu

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