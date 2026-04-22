Küresel ölçekte üretim! ARCA Savunma Estonya'da mühimmat üretim tesisi kuruyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Estonya'da açılan stratejik savunma sanayi havzası ihalesini kazanan ARCA Savunma, "ARCA Baltic" markasıyla kurulacak fabrikanın kuruluş sözleşmelerini tamamladı. Müttefik unsurların ihtiyaçlarına doğrudan ve yerinde yanıt verebilmek amacıyla tahsis edilen 1 milyon 400 bin metrekarelik alanda fabrika kurulum çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kurulacak tam entegre üretim hattında, operasyonel sahada yaygın olarak kullanılan 155 mm M107 topçu mühimmatı ile 60 mm, 81 mm ve 120 mm havan sistemleri ve 122 mm, 20 kilometre menzilli roketlerin seri üretiminin yapılacağı belirtildi.

- Avrupa'daki üretim kapasitesi genişliyor

Açıklamada, ARCA Savunma'nın sıfır hata disiplinine dayalı üretim modelini Estonya'ya taşıyarak uluslararası savunma tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi. Sürdürülebilir üretim vizyonu doğrultusunda şirketin uluslararası faaliyetlerini artırarak Türkiye'yi küresel ölçekte temsil etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

Şirketin küreselleşme stratejisi kapsamında Avrupa'daki varlığını çok boyutlu şekilde güçlendirdiği belirtilen açıklamada, İtalya'da devam eden faaliyetlerle Avrupa pazarında aktif üretim ve operasyon kabiliyeti oluşturulduğu, Estonya'da başlatılan yeni yatırımın ise bölgedeki konumu daha da pekiştireceği paylaşıldı.

Açıklamada, eş zamanlı yürütülen yatırımların yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayacağı, aynı zamanda ARCA Savunma'nın Avrupa savunma sanayi ekosisteminin önemli bir parçası olma hedefini destekleyeceği ifade edildi.