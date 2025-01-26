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Ekonomi

Küresel pazardaki konumumuza dikkat çekti! Lubin: Türkiye ''merkeziyetsizlik'' trendinin örneği haline geldi

Türkiye'nin blokzincir teknolojisindeki konumuna dikkati çeken Ethereum Kurucu Ortağı Lubin, 'Türkiye'nin Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik konumu dijital para birimleri için destekleyici ve düzenleyici ortam oluşturma taahhüdü ile birleşince, onu küresel blokzincir pazarında lider olarak konumlandırıyor. Bu ülke, kripto paraları benimseme oranı, teknoloji konusunda bilgili nüfusu ve girişimci ruhuyla 'merkeziyetsizlik' trendinin örneği haline geldi. Türkiye pazarındaki kullanıcı sayısı ve projelerin büyümesini görmekten heyecan duyuyoruz' dedi.

AA26 Ocak 2025 Pazar 12:12 - Güncelleme:
Küresel pazardaki konumumuza dikkat çekti! Lubin: Türkiye ''merkeziyetsizlik'' trendinin örneği haline geldi
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Bitcoin'in ardından piyasa değeri en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum'un kurucu ortağı Joseph Lubin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2024'ün kripto para piyasası için önemli bir yıl olduğunu aktardı.

Bitcoin ve Ethereum için Borsa Yatırım Fonları (ETF) onaylarının geçen yıl geldiğini hatırlatan Lubin, ABD'de kripto paralara daha olumlu yaklaşım gösteren siyasi otoritenin yönetime gelmesiyle bu alandaki regülasyonların netleşmeye başladığını söyledi.

Lubin, Türkiye'nin kripto para ekosistemindeki konumuna işaret ederek, Türk geliştiricilerin blokzincirin geleceğini temsil eden çözümler ürettiğini bildirdi.

Türkiye'nin bu alanda yeteneğe ve altyapıya yatırım yapmaya devam ederek gelişimini sürdürebileceğini belirten Lubin, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik konumu dijital para birimleri için destekleyici ve düzenleyici ortam oluşturma taahhüdü ile birleşince, onu küresel blokzincir pazarında lider olarak konumlandırıyor. Bu ülke, kripto paraları benimseme oranı, teknoloji konusunda bilgili nüfusu ve girişimci ruhuyla 'merkeziyetsizlik' trendinin örneği haline geldi. Türkiye pazarındaki kullanıcı sayısı ve projelerin büyümesini görmekten heyecan duyuyoruz."

- "MERKEZİYETSİZLİK ORTADAN KALKACAK BİR TREND DEĞİL"

Lubin, blokzincir teknolojisinin temel bileşenlerinden olan 'merkeziyetsizliğin' küresel anlamda genişlediğine işaret ederek, "Merkeziyetsizlik, ortadan kalkacak bir trend değil. Blokzincirin, önümüzdeki yıllarda daha şeffaf ve adil finansal sistemlerden dijital kimlik çözümlerine ve güçlü ağların oluşturulmasına kadar birçok sektörü yeniden tanımlamasını bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı

Bitcoin'in ardından piyasa değeri en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum'un, üzerindeki uygulamalarla inavosyonunu sürdürdüğüne işaret eden Lubin, Türkiye'nin de yüksek cüzdan kullanımı ve yerleşik geliştirici topluluğuyla Ethereum ekosistemine katkısının değerli olduğuna vurgu yaptı.

Lubin, Consensys yazılı şirketi olarak da internetin merkeziyetsizleştirilmesi misyonunda kararlı olduklarını belirtirken, 2025'teki hedeflerinin, geliştirdikleri "Linea zkEVM" projesiyle Ethereum'un ölçeklenmesini teşvik etmek ve kişisel gözetimli cüzdan MetaMask'la merkeziyetsiz finansın gücünü artırmak olduğunu kaydetti.

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