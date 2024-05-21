Küresel piyasalar gözünü ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasına çevirdi

Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserliğin sürmesine karşın banka yetkililerinin söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, Fed yetkililerinin hafta boyunca sürmesi beklenen açıklamalarının takip edileceğini ifade ederek, yarın yayımlanacak olan bankanın son toplantısına ilişkin tutanaklardan Fed'in gelecek dönemki para politikasına dair ipuçları aranacağını bildirdi.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr dün yaptığı konuşmada, ilk çeyrekte enflasyonun hayal kırıklığı yarattığını ve para politikasını gevşetmek için gereken güveni sağlamadığını vurguladı.

Bankanın çalışmalarına devam edecek zamana sahip olabilmesi için sıkı politikaya izin vermesi gerekeceğini ifade eden Barr, Fed'in istikrarlı kalmak ve ekonomiyi izlemek için iyi bir konumda olduğunu kaydetti.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyonla mücadele sürecinde son dönemde yaşanan yavaşlamanın kalıcı olup olmayacağını söylemek için henüz erken olduğunu dile getirdi.

Jefferson, politika faizinin zaman içinde uygun duruşuna ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkate alacağını kaydetti.

Atlanta Fed Raphael Bostic de bu yılki verilerin enflasyonun daha yavaş düşeceğini gösterdiğini belirterek, bu yıl ve gelecek yılda enflasyonun yavaşlamaya devam etmesini beklediklerini söyledi.

Bankanın halen gidecek yolu olduğunu ifade eden Bostic, Fed'in ekonominin gidişatına ilişkin her türlü olasılığa açık olduğunu bildirdi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun kesin olarak düşüp düşmediğinin net olmadığını ve faiz oranlarını ayarlamanın "aciliyetinin" bulunmadığını kaydederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğun belirtti.



Öte yandan, yapay zeka teknolojisinde öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın da yarın açıklanması beklenen finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, hisse ve şirket bazlı oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Dün yüzde 2,5 artış kaydeden şirketin hisse fiyatının yıl başından bu yana yüzde 90'ın üzerinde değer kazanması dikkati çekti.

Microsoft, Qualcomm'un yapay zeka çiplerine sahip yeni "Surface" bilgisayarlarını tanıttı. Microsoft'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde kazançla günü tamamlarken, Qualcomm'un hisseleri yüzde 2 yükseldi.

JPMorgan Chase'in hisseleri, üst yöneticisi (CEO) Jamie Dimon'un emekliliğinin belirtilenden daha erken olabileceğinin sinyalini vermesiyle yüzde 4,5 düştü.

Söz konusu gelişmelerle birlikte dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 4,5 olurken, dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 104,6 seviyesinden günü tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyir izliyor.

Dün 2 bin 450 doları test ederek rekor tazeleyen altının ons fiyatı, günü yüzde 0,5 değer kazancıyla 2 bin 426 dolardan kapattı. Ons altın fiyatı şu sıralarda ise önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 2 bin 414 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 83 dolardan işlem görürken, bakırın libresi 5 doların üzerinde, tarihi zirvesine yakın seyretmeye devam ediyor.

Dün Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) başvurularının onaylanacağına ilişkin haber akışının ardından, günü yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 70 bin 421 dolardan tamamlayan Bitcoin, bugün de yükselişini sürdürerek yüzde 2,2 artışla 71 bin 100 dolardan işlem görüyor.

Ethereum da dün yüzde 13,8 artışla 3 bin 500 dolara çıkarken, bugün de önceki kapanışının yüzde 4,2 üzerinde 3 bin 650 dolardan alıcı buluyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,65 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,49 azalış kaydetti. Böylece Nasdaq, 16.794,87 puan ile kapanış rekorunu tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün İtalya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün ECB Başkanı Lagarde'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ECB'nin haziranda ilk faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın bu yıl toplamda 25'er baz puandan 3 kez faiz indirimi gerçekleştireceğinin fiyatlandığını bildirdi.

Lagarde'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinden ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, bölge genelinde açıklanacak yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,62 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında ise negatif seyir hakim olurken, Çinli elektrikli araba üretici Li Auto'nun zayıf finansal sonuçları söz konusu seyirde etkili oldu.

Şirket, bir önceki yıla göre yüzde 52,9'luk bir artışla yaklaşık 80 bin 400 araç teslim ettiğini bildirmesine rağmen yine bir önceki yıla göre yüzde 36,7'lik bir net gelir düşüşü ve 584,9 milyon yuan faaliyet zararı açıkladı.

Li Auto'nun Nasdaq'da işlem gören hisseleri de günü yaklaşık yüzde 13 değer kaybıyla tamamladı.

Öte yandan, Japonya'nın en büyük üç finans şirketi olarak bilinen Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui FG ve Mizuho Financial'ın 2023 mali yılı toplam net karının ilk kez 3 trilyon yeni aşarak şimdiye kadarki en yüksek yıllık seviyesine ulaştığı bildirildi.



Dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, bugün parite yüzde 0,1 artışla 156,4 seviyesinden işlem görüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 geriledi.

Yurt içinde ise dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 10.739,57 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 10.775,00 puana taşıdı.

Gündeme ilişkin dün değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmeye kararlı olduklarını belirterek, "Gelecek sene enflasyonu yüzde 14'e, bir sonraki sene de tek haneye düşürmek için maliye, para ve gelirler politikasında geri adım atmayacağız." dedi.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,2079'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2250 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, nisan ayı ÜFE

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı cari işlemler dengesi

11.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı dış ticaret dengesi