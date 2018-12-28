Küresel piyasalar yılın son günlerinde karışık bir seyir izliyor

ABD'de federal hükümetin bir haftadır kapalı olması ve dün açıklanan tüketici güven endeksinin beklentilerin belirgin bir şekilde altında kalmasına karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Dolar endeksi ise önceki günkü kazançlarının tamamını geri vererek, günü yüzde 0,59 azalışla 96,48 seviyesinden tamamladı.

Avrupa tarafında, Noel tatili sonrası borsalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendi. 21 Aralık'ta tatile giren ve dün işleme açılana kadar ABD piyasalarındaki sert düşüşlerin fiyatlanmadığı Avrupa borsalarında dün işlemlerin başlaması ile satışların etkili olduğu görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,52 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Bugün Asya piyasalarında Japonya'daki yoğun veri akışı takip edildi. Japonya'da enflasyon aralık ayında yıllık yüzde 0,3 ile beklentilerin altında kalırken, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,4 ile öngörülerden fazla arttı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, dün 92.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri vererek, günü önceki kapanışın hemen altında, 90.975 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yatay seyirle 5,2849'dan kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2920 seviyesinde dengelendi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise yoğun veri akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi. Analistler, dolar/TL'de ise teknik bir sıkışmanın görüldüğünü belirterek, 5,2770'in aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, yükselişlerde ise 5,3120 seviyesinin önemli olacağını dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı ekonomik güven endeksi

16.00 Almanya, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, kasım ayı toptan eşya stokları

18.00 ABD, kasım ayı bekleyen konut satışları