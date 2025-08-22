Küresel piyasalarda gözler Powell'da! TCMB rezervlerinde tarihi zirve

ABD'nin korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomi ve ticarete yansımaları izlenmeye devam ederken, gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlara çevrildi.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı sözlü yönlendirmelerde bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin net mesajlar vermesini beklerken, açıklamalardan alınacak sinyallerin Fed'in projeksiyonlarına dair daha fazla ipucu sunacağı düşünülüyor.

Sempozyumda ayrıca başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda olmak üzere önemli merkez bankalarının başkan ve yetkilileri de açıklamalarda bulunacak.

Analistler, ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dair belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, piyasalara etki derecesi yüksek merkez bankacıların yapacağı açıklamaların öneminin arttığını söyledi.



Powell'ın konuşması öncesi diğer Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar da takip ediliyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack yarın bir para politikası kararı alacak olsalar faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeyeceğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu üyelerinden Austan Goolsbee, ekonomiden gelen verilerin çelişkili sinyaller verdiğini söyledi. Goolsbee, enflasyon verilerinin beklentiler açısından "pek iyi" olmadığını ifade ederken, Fed'in hala yeni verileri değerlendirmek için zamanı olduğunu vurguladı.

Powell'ın konuşması öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalar, eylül toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 75'e gerilediğini gösterirken, yıl sonuna kadar toplamda iki indirim beklentisi korunuyor.

Jeopolitik tarafta Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi yönündeki gelişmeler takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın Rusya karşısında kazanma şansının olmadığını savunarak, eski Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya'ya saldırması için imkan sağlamadığını savundu.

Makroekonomik verilerde ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Ağustos ile biten haftada 235 bine çıkarak piyasa beklentilerini aştı.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise ağustosta 53,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

DOLAR ENDEKSİ GÜCÜNÜ KORUYOR

Bu gelişmelerin tahvil ve altın piyasalarına yansımaları takip edilirken, dolar endeksi güçlü kalmayı sürdürdü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,33'e yükselmesinin ardından yeni günde yatay seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise Fed'in beklendiği ölçüde faiz indirimine gitmeyebileceği endişeleri ve Fed Başkanının sözlü yönlendirmesinde güvercinden uzak bir ton kullanabileceği öngörüleriyle dün yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 338 dolara indi. Ons altın şu sıralarda da yüzde 0,2 değer kaybıyla 3 bin 331 dolardan satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,3 artışla 98,6 seviyesinde günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 98,8'de bulunuyor. Güçlü doların birçok varlığın alternatif maliyetini etkileyeceği tahmin ediliyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 67,1 dolarda işlem görüyor.

WALMART TARİFELERE RAĞMEN KAR VE SATIŞ BEKLENTİSİNİ YUKARI ÇEKTİ

Ülkenin büyük perakende şirketlerinden Home Depot, Target, Lowe's ve TJ Maxx'in ana şirketi TJX'in finansal sonuçlarının karışık bir tablo ortaya koymasının ardından dün Walmart bilançosunu açıkladı.

Walmart, tarifelerden kaynaklanan maliyetlerin artmaya devam ettiğini belirtmesine rağmen yıl geneli için kar ve satış beklentisini yükseltti. Ancak 3 aylık dönemde geliri beklentileri aşsa da karı beklentilerin altında kalan şirketin hisseleri yüzde 4,5 değer kaybetti.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne karışık seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI FRANSA HARİÇ POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında dün Fransa hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün Jackson Hole'dan gelecek sinyaller, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması yönündeki haber akışları ve Almanya'da büyüme verileri bölge gündeminin merkezinde yer alıyor.



ECB Başkanı Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey cumartesi günü Jackson Hole toplantısında konuşma yapacak.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), geçen ay uzlaştıkları ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife getiren ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı. Anlaşma kapsamında, ABD, AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacak. AB, 2028'e kadar ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü alacakken, Avrupa şirketleri ABD'de 600 milyar dolar ek yatırım yapacak.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, bölgede temmuzda 50,9 olan bileşik PMI, ağustosta 51,1 seviyesine çıktı. Böylece, bileşik PMI son 15 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Temmuz ayında 49,8 olan imalat sanayi PMI da ağustosta 50,5 olarak ölçüldü. İmalat sanayi PMI son 38 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51'den 50,7'ye inerek son 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,07 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ ALICILI SEYREDİYOR

Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor. Japonya'da çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) önceki aya göre yavaşlasa da tahminlerin üzerinde artarken, yıllık enflasyon Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2'lik hedefi üzerinde kalmaya devam etti.

Ülkede temmuz ayında ulusal TÜFE yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel yükselirken, çekirdek TÜFE de yüzde 3,1 artarak tahminleri aştı.

Bunun yanı sıra ülkedeki haber akışında, Japonya Maliye Bakanlığı'nın, 2026/2027 mali yılı bütçe talepleri için uzun vadeli devlet tahvilleri için varsayılan faiz oranını yüzde 2,6'ya yükseltmeye hazırlandığı bildirildi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

BIST 100 ENDEKSİ VE TCMB REZERVLERİ REKOR KIRDI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puanla rekor seviyeden tamamladı. BIST 100 endeksi gün içerisinde 18 Temmuz 2024'teki 11.252,11 puan rekorunu geçip 11.334,48 puan seviyesine ulaşarak, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,13 artışla 12.657,00 puanda işlem gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 176 milyar 510 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve üst üste iki haftada rekor kırdı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 40,9320'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,0120'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise Almanya'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, 2. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla

10.00 Türkiye, ağustos ayı finansal hizmetler güven endeksi

17.00 ABD, Fed Başkanı Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşacak