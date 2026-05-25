Küresel piyasalarda Trump iyimserliği: ABD-İran yakınlaşması borsaları uçurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirterek, iyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerine işaret etmesi, tarafların uzlaşı masasından el sıkışarak ayrılabileceğine olan beklentileri güçlendirdi.

Beyaz Saray, ABD ile İran arasındaki olası anlaşma için "iyi bir noktada" olduklarını ancak anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceğini bildirmesi ve New York Times (NYT) gazetesinin, ABD ile İran'ın "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması" konusunda uzlaşmaya vardıkları iddiası, söz konusu iyimserlikleri besledi.

Bunu takiben iki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle işlerlik kazanmasına ve petrol arzının kesintisiz sürdürülmesine yönelik bir uzlaşıya yaklaşılabileceğine dair beklentiler güç kazandı.

Jeopolitik tansiyonun düşeceğine yönelik beklentiler, petrol fiyatları üzerindeki baskının hafiflemesini sağlarken, enerji maliyetlerindeki gerileme küresel enflasyon risklerine ilişkin endişelerin azalmasına katkı verdi.

Söz konusu gelişmeler dolar endeksinde de hissedildi. Enflasyon baskılarının yumuşayacağına yönelik tahminlerin güçlenmesi ve jeopolitik risk algısındaki gerileme, güvenli liman talebini zayıflatarak doların başlıca para birimleri karşısında sınırlı değer kaybetmesine yol açtı.

Buna karşın para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık toplantısında ilave sıkılaşma adımı atabileceğine dair öngörüler ise güçlü kalmayı sürdürdü.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile büyüme verilerinden alınacak sinyallerle, Fed'in gelecek dönemde alacağı para politikası kararlarına ilişkin beklentilerde değişiklikler yaşanabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerin ışığında altının ons fiyatı yüzde 1,2 artışla 4 bin 561 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 5,81 düşüşle 94,8 dolardan haftaya başladı. Dolar endeksi de yüzde 0,2 azalışla 99 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de piyasalar bugün Anma Günü dolayısıyla kapalı olacak. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise haftaya pozitif başladı.

- AVRUPA'DA ENDEKS VADELİ KONTRATLAR POZİTİF SEYREDİYOR

Cuma günü ABD ile İran arasındaki müzakerelerin başarıyla sonuçlanabileceğine dair beklentileri olumlu fiyatlayan Avrupa'da bu hafta Almanya'da enflasyon verileri yakından takip edilecek.

Bölge genelinde enerji fiyatlarının gerilemesi enflasyon baskılarını hafifletebileceğine yönelik iyimserlik oluştururken, piyasalarda Avrupa Merkez Bankasına (ECB) yönelik sıkılaşma beklentileri güçlü kalmaya devam etti.

Cuma günü açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, yüzde 2'lik orta vadeli enflasyon hedeflerine ulaşmak için en uygun para politikası duruşunu belirlemek amacıyla veriye bağlı ve toplantı bazlı yaklaşımı sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması yönündeki ilerlemeyi" memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, çatışmayı "gerçekten yatıştıracak", Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak ve seyrüsefer serbestisini garanti altına alacak anlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerle Avrupa'da endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başladı. İngiltere'de ise tatil dolayısıyla piyasalar kapalı olacak.

- ASYA BORSALARINDA İŞLEM HACMİ DÜŞÜK SEYREDİYOR

ABD-İran hattındaki nispeten olumlu gelişmelerin yansımaları Asya tarafında da hissedilirken, az sayıda açık olan borsalarda risk iştahının yüksek seyrettiği görüldü.

Bölgede yarı iletken sektörü öncülüğünde yükselişler dikkati çekerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi rekor seviyelere ulaştı.

Analistler, ABD-İran müzakereleriyle ilgili haberlerin yakından takip edildiğini belirtirken, enerji fiyatlarındaki görece yüksek seyrin ekonomik görünümü gölgelemeye devam ettiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 yükseldi. Güney Kore ve Hong Kong'da piyasalar resmi tatil sebebiyle bugün kapalı olacak.

- BORSA İSTANBUL'DA TAKAS İŞLEMLERİNİN TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,89 değer kazanarak 13.808,20 puandan tamamladı.

Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay piyasasında, cuma günkü işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi, bugün ve salı günkü işlemlerin takası 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

Borsada yarın yarım gün seans yapılacak olup, çarşamba, perşembe ve cuma günü seans düzenlenmeyecek.

Dolar/TL kuru cuma gününü 45,7120'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 45,7230'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 seviyelerinin direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı ekonomik güven endeksi

ABD, İngiltere, Güney Kore ve Hong Kong'da piyasalar kapalı olacak