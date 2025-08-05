İhracatında İslam coğrafyasının payını %30'a çıkarmayı hedefleyen Türkiye, Körfez bölgesi başta olmak üzere ilk aşamada 21 ülkeyi belirledi. Seçilen ülkelerin tarım ve sanayi sektörlerinde potansiyel ürünler saptandı. Hedef pazarın alım gücü, büyüklüğü, yapısı ve Türkiye'ye yakınlığı gibi dinamikler ilk fazda etkili oldu.

Türkiye bir yandan geleneksel pazarlarda derinleşme ve yoğunlaşma çalışmalarını devam ettirirken bir yandan da yeni pazarlara ulaşmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. 2025'te 280 milyar dolarlık ihracat hedefi koyan Türkiye, ihracatı artırmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda, son dönemde ticari ve kültürel ilişkilerin geliştiği Körfez ülkeleri başta olmak üzere, İslam ülkelerine yönelik olarak hayata geçirilen "İslam Ülkeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejisi" kapsamında İslam ülkelerinin Türkiye ile ihracatta hâlihazırda yüzde 26 olan payının yüzde 30'a yükseltilmesi hedefleniyor.

55 ÜLKE İÇİN KAPSAMLI ÇALIŞMA

Yeni Şafak'ın haberine göre, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 55 ülkenin ekonomik ve ticari verileri Ticaret Bakanlığı tarafından titizlikle analiz edildi. Bu çerçevede Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Katar, Kuveyt, Malezya, Libya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Suudi Arabistan, Tunus, Umman ve Ürdün "1. Faz Odak Ülkeler" olarak tespit edildi.

TARIM VE SANAYİİ ÜRÜNLERİNE ÖNCELİK

Söz konusu ülkelere yönelik olarak tarım ve sanayi sektörlerinde potansiyel ürünler belirlendi. Türkiye'nin dış ticari ilişkilerinin temel belirleyicilerinden olan ikili ve çok taraflı diplomatik ilişkiler, bölgesel pazarın alım gücü, büyüklüğü, dışa açıklığı gibi pazarın yapısını belirleyen makroekonomik dinamikler, pazarın Türkiye'ye olan yakınlığı gibi parametreler bir arada değerlendirilerek İslam ülkeleriyle olan ihracat payının yükseltilmesi hedeflendi.

KÜRESEL REKABETTE YENİ HAMLE

Strateji ile Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesi ve bu suretle yüksek ihracat artışının sağlanması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda, belirlenen potansiyel ürünler ve sektörler çerçevesinde, ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ticaret heyetleri ve fuar organizasyonları başta olmak üzere ihracatı geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülüyor.