İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2025 Salı / 11 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6884
  • EURO
    47,0386
  • ALTIN
    4411.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Küresel rekabette yeni hamle! Türkiye 21 ülkeyi belirledi
Ekonomi

Küresel rekabette yeni hamle! Türkiye 21 ülkeyi belirledi

Yeni pazarlara ulaşmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Türkiye, ihracatta İslam coğrafyasının payını yüzde 30'a çıkarmayı hedefleyerek Körfez bölgesi başta olmak üzere ilk aşamada 21 ülkeyi belirledi. Strateji ile Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesi ve bu suretle yüksek ihracat artışının sağlanması hedefleniyor.

Yeni Şafak5 Ağustos 2025 Salı 08:19 - Güncelleme:
Küresel rekabette yeni hamle! Türkiye 21 ülkeyi belirledi
ABONE OL

İhracatında İslam coğrafyasının payını %30'a çıkarmayı hedefleyen Türkiye, Körfez bölgesi başta olmak üzere ilk aşamada 21 ülkeyi belirledi. Seçilen ülkelerin tarım ve sanayi sektörlerinde potansiyel ürünler saptandı. Hedef pazarın alım gücü, büyüklüğü, yapısı ve Türkiye'ye yakınlığı gibi dinamikler ilk fazda etkili oldu.

Türkiye bir yandan geleneksel pazarlarda derinleşme ve yoğunlaşma çalışmalarını devam ettirirken bir yandan da yeni pazarlara ulaşmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. 2025'te 280 milyar dolarlık ihracat hedefi koyan Türkiye, ihracatı artırmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda, son dönemde ticari ve kültürel ilişkilerin geliştiği Körfez ülkeleri başta olmak üzere, İslam ülkelerine yönelik olarak hayata geçirilen "İslam Ülkeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejisi" kapsamında İslam ülkelerinin Türkiye ile ihracatta hâlihazırda yüzde 26 olan payının yüzde 30'a yükseltilmesi hedefleniyor.

55 ÜLKE İÇİN KAPSAMLI ÇALIŞMA

Yeni Şafak'ın haberine göre, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 55 ülkenin ekonomik ve ticari verileri Ticaret Bakanlığı tarafından titizlikle analiz edildi. Bu çerçevede Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Katar, Kuveyt, Malezya, Libya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Suudi Arabistan, Tunus, Umman ve Ürdün "1. Faz Odak Ülkeler" olarak tespit edildi.

TARIM VE SANAYİİ ÜRÜNLERİNE ÖNCELİK

Söz konusu ülkelere yönelik olarak tarım ve sanayi sektörlerinde potansiyel ürünler belirlendi. Türkiye'nin dış ticari ilişkilerinin temel belirleyicilerinden olan ikili ve çok taraflı diplomatik ilişkiler, bölgesel pazarın alım gücü, büyüklüğü, dışa açıklığı gibi pazarın yapısını belirleyen makroekonomik dinamikler, pazarın Türkiye'ye olan yakınlığı gibi parametreler bir arada değerlendirilerek İslam ülkeleriyle olan ihracat payının yükseltilmesi hedeflendi.

KÜRESEL REKABETTE YENİ HAMLE

Strateji ile Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesi ve bu suretle yüksek ihracat artışının sağlanması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda, belirlenen potansiyel ürünler ve sektörler çerçevesinde, ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ticaret heyetleri ve fuar organizasyonları başta olmak üzere ihracatı geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülüyor.

  • ihracat
  • körfez
  • İslam İşbirliği Teşkilatı

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.