Küresel sermaye piyasalarının gözü Türkiye'de! Dünya borsaları İstanbul'da buluştu

Dünya Borsalar Federasyonu 64. Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı 21-23 Ekim 2025 tarihlerinde Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşti. Küresel sermaye piyasalarının en prestijli buluşmalarından biri olarak kabul edilen etkinlik, 50'ye yakın ülkeden 200'ün üzerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve üst düzey borsa yöneticisini İstanbul'da bir araya getirdi. Bu buluşma ile dünya finans basınının odağı Türkiye sermaye piyasalarına çevrildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyada 250'den fazla borsa ve takas kuruluşunun üyesi olduğu Dünya Borsalar Federasyonu üyelerinin yüzde 37'si Asya Pasifik, yüzde 43'ü Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ve yüzde 20'si ise Amerika bölgesinde yer almaktadır. 1961 yılında kurulan bu önemli küresel sektör birliğinin merkezi ise Londra'da bulunmaktadır. Federasyona üye borsalarda işlem gören 50.000'e yakın halka açık şirketin piyasa değeri 116 trilyon, işlem hacmi ise 155 trilyon ABD dolarının üzerindedir.

Bu yılki toplantıda, Dünya Borsalar Federasyonu Genel Müdürü ve Borsa İstanbul Genel Müdürü açılış konuşmalarını gerçekleştirmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın video mesajı katılımcılarla paylaşılmıştır.

BORSA İSTANBUL'A TEKNOLOJİ İŞ BİRLİĞİ GİRİŞİMİ ÖDÜLÜ

Etkinlik kapsamında Borsa İstanbul, Dünya Borsalar Federasyonu tarafından verilen Teknoloji İş Birliği Girişimi (Technology Collaboration Initiative) ödülüne layık görülmüştür. Bu ödül, Borsa İstanbul'un teknoloji ihracına yönelik atılımlarını ve başarılarını vurgularken aynı zamanda teknoloji alanında diğer borsalar ile yaptığı iş birliklerinin ve bu borsaların gelişimine yaptığı katkıların altını çizmektedir.

Borsa İstanbul, geliştirdiği BISTECH alım satım sisteminin yanı sıra borsa teknoloji altyapısına yönelik olarak; yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu, veri transferi, uygulama testleri, teknolojik eğitim ve canlıya geçiş sonrası destek hizmetleri sunmaktadır. Borsa İstanbul, bu çerçevede Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Orta Asya'dan ülkelerle piyasa uygulamaları ve teknolojiye dayalı iş birlikleri kurmuştur. Bu ortaklıklar Borsa İstanbul'un bölgesel bilgi ve teknoloji transferinde üstlendiği öncü rolüne destek vermektedir. Dünya Borsalar Federasyonu tarafından verilen bu ödül, Borsa İstanbul'un yalnızca bir işlem platformu değil, aynı zamanda bölgesel sermaye piyasalarına hizmet sağlayan bir teknoloji merkezi konumuna geldiğinin göstergesidir. Borsa İstanbul'un bölge borsalarına yönelik teknoloji iş birliği çalışmalarının artarak devam etmesi beklenmektedir. Etkinlikte ayrıca Borsa İstanbul Dünya Borsalar Federasyonu yetkililerine sektöre katkıları sebebiyle plaket takdim etmiştir. Plaket takdimi, teknoloji alanında uluslararası iş birliğinin önemli bir sembolü olarak toplantı programında yer almıştır.

TÜRKİYE'NİN YATIRIM POTANSİYELİNİN TANITIMINA, İSTANBUL FİNANS MERKEZİNE VE BORSA İSTANBUL'UN MARKA DEĞERİNE KATKI

Borsa İstanbul, Türkiye Yüzyılı vizyonunda, İstanbul uluslararası finans merkezi stratejik hedefleri kapsamında küresel çapta yürüttüğü iş birlikleri ve altyapı yatırımlarıyla bölgesinde önemli bir merkez haline gelmektedir. Dünya Borsalar Federasyonu üyesi olarak borsacılık sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden Borsa İstanbul, 400 milyar dolara yakın piyasa değeriyle yerli şirketlerin sermaye ve finansman ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri bir piyasa oluşturmuş durumdadır. Türkiye Yüzyılı Vizyonu altında belirlenen katılım finans, sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma, yerli ve milli sanayi sektörlerinin gelişmesi gibi hedeflerin finansmanında önemli bir paydaş olan Borsa İstanbul, bilişim, savunma, sağlık, ulaştırma, iletişim, yenilenebilir enerji, madencilik gibi kritik sektörlerde yer alan yerli şirketlerin, sermaye piyasalarının desteği ile büyüyebilmesi için gerek piyasaları gerekse enstrümanları ile önemli katkılar sağlamaktadır.

Borsa İstanbul, Dünya Borsalar Federasyonu üyeliği kapsamında çeşitli çalışma gruplarında dünya borsaları bir araya gelerek borsacılık faaliyetleri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışma grupları, sermaye piyasaları ve küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri takip etmenin yanı sıra, borsaların birbirleriyle iş birliği yapması için uygun bir platform sağlamaktadır. 1992 yılından beri Dünya Borsalar Federasyonunun aktif bir üyesi olan Borsa İstanbul, finansal teknolojiden risk yönetimine, kotasyondan gözetim ve denetime, sürdürülebilirlikten istatistiğe tüm çalışma gruplarında yoğun çalışmalar yürütmektedir. 2021 yılından beri Dünya Borsalar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten Borsa İstanbul, yönetim kurulunda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde yer alan borsaları temsil etmektedir. Dünya Borsalar Federasyonundaki faaliyetleri ile küresel sermaye piyasası aktörleriyle ilişki ve iş birliklerini geliştiren Borsa İstanbul aynı zamanda küresel sektör sorunlarının çözümüne de katkıda bulunmaktadır.

Borsa İstanbul, ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumunun 2005 yılından bu yana sekretarya görevini yürütmektedir. Her yıl İslam İşbirliği Teşkilatı Borsaları bir araya getirilerek, küresel gelişmeler ve sektöre özgü konularda bilgi alışverişine imkân sağlanmaktadır. Borsa İstanbul ayrıca Londra Külçe Piyasası Birliği ve Dünya Elmas Borsaları Federasyonu gibi çok taraflı platform üyelikleri sayesinde bu sektörlerdeki gelişmeleri de yakından izlemektedir.

Borsa İstanbul bu faaliyetlerinin yanı sıra yabancı kurumsal yatırımcılar başta olmak üzere Türkiye sermaye piyasalarını yurt dışı paydaşlara tanıtmak amacıyla Toronto, New York, Şikago, Londra, Singapur gibi önemli finans merkezlerinde yatırımcı buluşmaları düzenleyerek yatırımcı sayısının artırılması için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bu etkinliklerde yatırımcılar ve sektör profesyonellerine Türkiye sermaye piyasalarının tanıtımı yapılmakta ve yabancı yatırımcıların karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri geliştirilmektedir. Ayrıca, yabancı yatırımcılar için önemli tematik alanlar olan sürdürülebilirlik ve katılım finans ürünlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar ve işlem gören enstrümanlar ile ilgili bilgiler etkinlik katılımcılarıyla paylaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Endonezya Hac Fonu yetkililerine kira sertifikaları, altın, altına dayalı enstrümanlar ve katılım pay senetleri konularında çeşitli çalıştaylar düzenlenmiş, kurumun yatırım hedeflerine uygun ürünler katılımcılara detaylı olarak tanıtılmıştır. Ayrıca, Malezya kurumsal yatırımcıları için ülkemiz sermaye piyasalarını tanıtan geniş katılımlı bir yatırımcı buluşması gerçekleştirilmiştir. İstanbul'da düzenlenen Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Ulusal Bankası aracılığıyla ülkemize gelen yabancı yatırımcı grubu sermaye piyasalarımız hakkında bilgilendirilmiştir.

Uluslararası Ödünç Menkul Kıymetler Birliği tarafından yapılan özel bir davet ile birlik merkezinde piyasalarımız ve ürünlerimiz hakkında genel bir tanıtım yapılmış ve Pay Piyasaları ile ilgili bazı özel düzenlemeler detaylı olarak anlatılmıştır. Bu etkinlik sonrasında Birlik yönetimi tarafından yapılan özel bir davet ile birliğin yıllık konferansına katılım sağlayan ilk borsa olarak piyasalarımız ve ürünlerimizin tanıtımını yaptığımız bir sunum ile katılım sağlanmıştır.

Bu etkinliklere ek olarak, Londra Yeşil Finans Konferansı, Türk Arap Finans ve Ekonomi Forumları, Moğolistan Ekonomi Forumu gibi yabancı yatırımcıların katıldığı konferanslarda Borsamız ve sermaye piyasalarımız çeşitli yönleri ile tanıtılmış, ürünlerimiz ile ilgili detaylı bilgiler paylaşılmıştır. 2023 yılından bu yana her yıl Vadeli İşlemler Sektör Birliğinin düzenlediği Şikago ve Singapur Konferanslarında stant açarak katılım sağlanmakta ve yabancı yatırımcılara Borsamız hakkında tanıtımlar yapılarak sektör profesyonelleri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

Bu faaliyetlerin dışında Borsa İstanbul yabancı borsalara uluslararası eğitim ve danışmanlık programları sunarak, bugüne kadar özellikle türev piyasası, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve kitle fonlaması gibi çeşitli konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti de vermektedir. Ayrıca altın sektörünün en önemli uluslararası kuruluşlarından olan Dünya Altın Konseyi iş birliğiyle kurulan Altın Akademisi faaliyetleri çerçevesinde Endonezya ve Mısır sektör paydaşlarına altın bankacılığı ve altın piyasası ile ilgili eğitimler düzenlenmiştir. Bu ülkelere ek olarak birçok Afrika ve Orta Doğu ülkesine altın piyasası ile ilgili çeşitli toplantı, seminer ve konferanslar aracılığı ile bilgi aktarılmış ve eğitimler düzenlenmiştir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Borsalar ve Türev Borsalar Girişimi kurucu üyelerinden olan Borsa İstanbul, hesapladığı dünya standartlarındaki sürdürülebilirlik endeksleri ile ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarına cevap verirken, bu endekslere girebilmeleri için işlem gören şirketlere ve sektördeki diğer kurumlara konu ile ilgili çeşitli eğitimler düzenlemektedir. Bu alanda gelişmekte olan piyasalarda özel sektöre yönelik en büyük küresel kalkınma kurumu olan International Finance Corporation (IFC) iş birliği ile dünyanın çeşitli ülkelerinden üst düzey finans yöneticilerine Yeşil Tahvil eğitimi de düzenlenmektedir. Borsa İstanbul bölgesel ve küresel düzeyde uluslararası eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yeni oluşumlar ve bağlantılarla genişleterek sürdürmeyi amaçlamaktadır."