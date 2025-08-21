İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,943
  • EURO
    47,7293
  • ALTIN
    4397.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Küresel ticaretin merkez üssü Türkiye... 40 milyar dolarlık ihracatla dünyada 10. sıra
Ekonomi

Küresel ticaretin merkez üssü Türkiye... 40 milyar dolarlık ihracatla dünyada 10. sıra

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nün, lojistik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, 'Lojistik hizmet ihracatında yüzde 2,5 pay ve 40 milyar dolar ihracatla, dünyada 10. sırada bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirecek adımları sektörümüzün temsilcileriyle değerlendirerek, yeni yol haritamızı oluşturmaya devam ediyoruz.' ifadesini kullandı.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 15:40 - Güncelleme:
Küresel ticaretin merkez üssü Türkiye... 40 milyar dolarlık ihracatla dünyada 10. sıra
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret ederek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin stratejik konumuna işaret ederek, "Türkiye'nin küresel ticaret bağlantısı ve çok taraflı ulaştırma politikası açısından merkezi öneme sahip olan Ankara Lojistik Üssü, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu bağlantısı üzerinde yer alması, ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda bulunması nedeniyle lojistik açıdan büyük bir öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası nakliyecilik açısından önemli bir altyapıya ve küresel ulaşım ağı ile güçlü bir entegrasyona sahip olan üssün, ihracatçılara ve firmalara önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Bolat, Türkiye'de üretilen ve küresel pazara sunulan ürünlerin ihracatında ve taşınmasındaki konumu ile ticarete önemli katkı sağladığını aktardı.

"FİRMALARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretteki payı ile lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründeki pazar payını artırmaya devam ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Lojistik hizmet ihracatında yüzde 2,5 pay ve 40 milyar dolar ihracatla, dünyada 10. sırada bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirecek adımları sektörümüzün temsilcileriyle değerlendirerek, yeni yol haritamızı oluşturmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz."

Hükümet olarak Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, bölgesel ve küresel bağlantıları daha da güçlendirecek stratejik adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan Bolat, bu doğrultuda sektörlerle yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.