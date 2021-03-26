Kurtarma operasyonu yapılacak! Dudak uçuklatan kayıp

26 Mart 2021 Cuma 11:10 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 11:29

Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ediyor. Bu operasyonun günler ve hatta haftalar sürebileceği belirtiliyor.

Yaklaşık dört futbol sahasının uzunluğunda olan ve Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Given adlı gemi, kanalın güney ucunda bulunuyor.

Yaşanan olay nedeniyle, dünyanın en işlek ticaret yollarından birisi geçici olarak devre dışı kalmış durumda.

EVER GİVEN'I KURTARMA OPERASYONU NASIL YAPILIYOR?

Geminin teknik bakımını üstlenen Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) şirketi, kurtarma çalışmaları bölgeye dokuz römork gönderdi.

Uzunluğu yaklaşık 400 metre olan gemi, genişliği 200 metreyi bulmayan bu dar kanalda çapraz bir halde sıkışmış duruyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, BSM, Perşembe sabahı yaptığı açıklamada, gemiyi hareket etme girişiminin başarısız olduğunu ve kısa süre içerisinde tekrar deneyeceklerini söyledi.

ABD'deki Campbell Üniversitesi'nden denizcilik tarihi uzmanı Sal Mercogliano, geminin her iki kenar arasında sıkıştığını ve bu nedenle de hareket ettirme çalışmalarının son derece zor geçtiğini belirtti.

DENİZ DİBİNİN KAZILMASI

Aynı zamanda geminin etrafında sualtındaki tortu ve kumların çıkartılması için de çalışmalar yürütülüyor.

Bu çalışmaları yürüten Hollanda merkezli Boskalis şirketi, kepçeler ve iş makineleriyle geminin etrafındaki kum ve çamuru temizlemeye çalışıyor.

GEMİNİN AĞIRLIĞININ AZALTILMASI

200 bin tonluk gemiyi yeniden yüzdürme çalışmalarının bir sonraki aşaması ise üzerindeki yüklerin kaldırılması ve yakıtının boşaltılması olacak.

Ever Given büyüklüğündeki bir gemi, 20 bin adet 20 ft büyüklüğünde konteyner taşıyabiliyor.

Ancak bu işlem, gemiye zarar verme ve dengesini bozma risklerini de beraberinde getiriyor.

Bu nedenle de hassas bir şekilde ve acele etmeden yapılması gerekiyor.

Dr Mercogliano, "Büyük, yüzer vinçler getirmeniz gerekir. Ancak şu anda ne yapacak olursanız olun, geminin dengesini hesaplamanız gerekiyor. Bunun geminin stabilitesini nasıl etkileyeceğini değerlendirmelisiniz... En kötü olasılık, ağırlığın (eşit dağılmaması) nedeniyle geminin ikiye bölünmesidir" dedi.

Ayrıca, konteynerlerin oldukça yüksek bir noktaya kadar istiflenmiş olması nedeniyle yüzer vinçler kullanılarak boşaltılması da ayrıca zor olabilir.

Geminin yakıtının boşaltılması daha kolay bir seçenek gibi görünüyor. Ancak bunun da tek başına ağırlığın istenilen düzeye indirilmesine yeterli olup olmayacağı bilinmiyor.

GÜNLÜK KAYIP 10 MİLYAR DOLARA YAKIN

Petrol analiz firması Vortexa'ya göre 13 milyon varil ham petrol taşıyan on tanker bu durumdan ciddi şekilde etkilenecek. Akabinde petrolün Avrupa'ya yolculuğu 15 gün gecikecek. Hâl böyle olunca petrol fiyatları da yükselecek.

Geminin kanalı kapatmasından bir gün sonra bile fiyatlara yüzde 7 zam geldi.

Ayrıca günlük yaklaşık 9,6 milyar dolar değerinde zarar oluştu. Axi stratejisti Stephen Innes "Ya kanal için kuyruğa girmek ya da Afrika'nın etrafında dolaşmak gerek. Ekstra yolculuk süresi mevcut boru hatlarındaki stoku azaltacak" dedi.