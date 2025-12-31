Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 2011'de Türkiye'nin Somali'ye yönelik insani yardımlarıyla yeniden ivme kazanan ilişkilerin, bugün askeri işbirliği, ekonomik ortaklıklar, enerji ve balıkçılık, uzay ve teknoloji ile büyük ölçekli altyapı yatırımlarını kapsadığını ifade etti.

İki ülke arasındaki işbirliğinin geleceğe dönük ve stratejik alanlarda derinleştiğini vurgulayan Nur, Türk yetkililerin sıkça kullandığı ifadeye atıfla "Türk kardeşlerimizin dediği gibi: Nereden nereye" değerlendirmesinde bulundu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, beraberindeki heyetle dün, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek savunma ve güvenlik işbirliği, enerji ve doğal kaynaklar, denizcilik ve balıkçılık ile ekonomik yatırımlar başta olmak üzere birçok stratejik başlığı ele aldı.

Somali ile Türkiye arasındaki ilişkiler, 2011 sonrası dönemde ivme kazanmıştı. Son yıllarda taraflar, enerji, denizcilik, balıkçılık ve ileri teknoloji alanlarında işbirliğini genişletmeye yönelik adımlar atıyor.