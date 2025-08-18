Kurulan ortaklık ayarlarını bozdu: Türkiye için kendi Eurofighter'larını ertelediler

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Ankara'nın Avrupa'nın güneyindeki iki ülke ile geliştirdiği askeri ortaklıkları "ciddi bir tehdit" olarak nitelendirdi.

İSPANYA İLE STRATEJİK ORTAKLIK

Türkiye'nin İspanya ile uzun süredir devam eden askeri ilişkileri, 300 metrelik milli uçak gemisi projesi MUGEM ile yeni bir aşamaya taşındı. Türkiye'nin amiral gemisi TCG Anadolu da İspanya'nın Juan Carlos modelinden esinlenmişti.

İspanya, sadece deniz projelerinde değil, hava gücü konusunda da Türkiye'ye öncelik tanıyor. Kathimerini'nin haberine göre Madrid, kendi Eurofighter teslimatlarını erteleyerek Türkiye'nin 40 savaş uçağını daha erken almasına izin verdi. Bu pakette 28 yeni uçak ve Umman ile Katar'dan gelecek 12 ikinci el modelin bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'nin belkemiğini oluşturan Airbus nakliye uçaklarının İspanyol tesislerinden destek aldığı, Ankara ile Madrid'in helikopter, uydu ve eğitim uçağı projelerinde de ortak çalıştığı vurgulandı.

İTALYA İLE İHA HAMLESİ

Türkiye'nin İtalya ile ilişkileri de dikkat çekiyor. Haziran ayında Baykar'ın, İtalyan Piaggio Aerospace şirketini satın alması, Ankara'ya hem yeni teknolojiler hem de Avrupa İHA pazarında güçlü bir konum kazandırdı. Bunun yanı sıra Baykar'ın, Leonardo ile ortaklık kurarak Avrupa için yeni insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ifade edildi.

Türk şirketlerinin, İtalya'nın önde gelen savunma firmaları ile de iş birliği yaptığı; küçük silahlardan ağır mühimmat ve uçak parçalarına kadar geniş bir üretim zinciri oluşturulduğu kaydedildi. Ayrıca helikopter, deniz devriye uçakları, uydu sistemlerinde ortak üretim sürerken Türkiye'nin İtalya'ya füze de tedarik ettiği belirtildi.

BÖLGESEL POLİTİKADA ORTAK DURUŞ

Ankara ile Roma'nın iş birliği yalnızca savunma sanayisiyle sınırlı değil. İki ülkenin Libya konusunda ortak bir çizgide buluştuğu, Madrid'in de Orta Doğu politikalarında Türkiye ile yakın hareket ettiği dikkat çekti.

"GÜÇ DENGESİ TÜRKİYE'NİN LEHİNE DEĞİŞİYOR"

Yunan basını, bu kapsamlı iş birliklerinin Türkiye'nin bölgedeki askeri caydırıcılığını artırdığını belirterek, Atina ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ciddi endişe yarattığını yazdı. Haberde, "Türkiye, İspanya ve İtalya ile geliştirdiği programlarla Doğu Akdeniz'de güç dengesi kendi lehine değiştiriyor" ifadelerine yer verildi.