Kurumlar vergisi beyanı için son gün

Kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi sürüyor.

2025 hesap dönemine yönelik hazırlanan beyannameler, 30 Nisan Perşembe günü (bugün) sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) iletilebilecek.

Tahakkuk eden vergi ödemelerinin de yine aynı tarihe kadar tamamlanması gerekiyor.

Sadece özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar, beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar vergilerini ödeyebilecek.

Ödemeler; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de işlem gerçekleştirilebiliyor.

Beyanname verirken gerekli bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekiyor. Bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, temel mali tablolar bunlar arasında. AR-GE, tasarım, sınai mülkiyet hakkı gibi indirim ve istisnalara ilişkin belgelerin de sunulması önem taşıyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinden, belirlenen şartları taşıyanlar yüzde 5 indirime tabi tutuluyor. İndirim için beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması gerekiyor.