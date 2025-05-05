Nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memurların Temmuz zammına esas olacak dört aylık enflasyon farkı yüzde 12,29 olarak kesinleşti. Öğretmenden doktora, polisten hemşireye kadar birçok unvanda zamlı maaşlar netleşti. Ancak nihai oran için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri bekleniyor.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU

Nisan 2025 enflasyon oranının TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak 4 aylık zam oranı netleşti. Memurlar, enflasyon verilerine göre yüzde 12,29 oranında artışı kesin olarak hak etti.

4 AYLIK ZAM ORANI: %12,29 KESİNLEŞTİ

2025 yılının ilk dört ayında açıklanan enflasyon rakamları memurlar için belirleyici oldu. Enflasyonun Mayıs ve Haziran aylarında negatif açıklanmaması durumunda, bu oran en az zam olarak maaşlara yansıyacak. Ek olarak toplu sözleşme zammı da bu orana dahil edilecek.

4 AYLIK ENFLASYON VERİSİNE GÖRE KİM NE KADAR ALACAK?

Yüzde 12,29'luk zam oranına göre hesaplanan bazı unvanların yeni maaşları şöyle:

Polis Memuru: 66.151 TL

Öğretmen: 59.409 TL

Uzman Doktor: 122.537 TL

Hemşire: 60.005 TL

Ünvan | Derece | Mevcut Maaş (TL) | Zam (TL) | 4 Aylık Veriye Göre Yeni Maaş (TL)

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 66.329,49 | 8.151,89 | 74.481,39

Memur (Üniversite Mezunu) | 1/1 | 45.527,28 | 5.595,30 | 51.122,58

Uzman Öğretmen | 1/4 | 58.643,75 | 7.206,16 | 65.849,91

Öğretmen | 1/4 | 52.906,77 | 6.502,24 | 59.409,01

Başkomiser | 3/1 | 65.070,21 | 7.997,13 | 73.067,33

Polis Memuru | 8/1 | 58.910,97 | 7.240,16 | 66.151,12

Uzman Doktor | 1/4 | 109.126,24 | 13.411,62 | 122.537,89

Hemşire (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 53.437,70 | 6.567,49 | 60.005,19

Mühendis | 1/4 | 67.653,51 | 8.401,85 | 76.055,36

Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | 47.195,92 | 5.699,38 | 52.895,30

Profesör | 1/4 | 96.346,06 | 11.840,93 | 108.186,95

Araştırma Görevlisi | 7/1 | 63.848,84 | 7.847,02 | 71.695,86

Vaiz | 1/4 | 55.303,76 | 6.796,83 | 62.100,60

Avukat | 1/4 | 63.609,03 | 7.817,55 | 71.426,58