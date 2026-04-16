16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Ekonomi

Kuşadası'na turist akını: Dev kruvaziyerle şehri ziyarete geldiler

Dünyanın en büyük kruvaziyerleri arasında yer alan Bermuda bayraklı Sun Princess ve Norveç bayraklı Viking Vesta, Kuşadası Ege Port limanına yanaşarak 5 bin 297 turisti Aydın'a taşıdı. Çoğunluğu ABD vatandaşı olan turistler Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 11:47
Aydın'ın Kuşadası ilçesi, kruvaziyer turizminde hareketli bir gün yaşadı. Dünyanın en büyük yolcu gemileri arasında gösterilen iki dev kruvaziyer aynı gün Ege Port limanına yanaştı ve binlerce turist Kuşadası sokaklarına akın etti.

SUN PRINCESS VE VİKİNG VESTA KUŞADASI'NA DEMİR ATTI

Bermuda bayraklı "Sun Princess" ile Norveç bayraklı "Viking Vesta", sabah saatlerinde Kuşadası Ege Port limanına yanaştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, dünyanın en büyük kruvaziyerleri arasında yer alan "Sun Princess" ve "Viking Vesta" adlı gemilerle 5 bin 297 turist geldi.

5 BİN 297 ABD'Lİ TURİST EFES VE MERYEM ANA EVİ'NE AKIN ETTİ

Gemilerden inen ve çoğunluğu ABD vatandaşı olan 5 bin 297 turistin bir bölümü, tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası kent merkezini gezerek alışveriş yapmayı tercih etti.

  • Kuşadası kruvaziyer
  • Sun Princess
  • Viking Vesta
  • Efes Antik Kenti
  • kruvaziyer turizmi

