8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
  • Kuşadası'na turist akını: İki kruvaziyer birden yanaştı
Ekonomi

Kuşadası'na turist akını: İki kruvaziyer birden yanaştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na Malta bayraklı Celebrity Infinity ve Bahamalar bayraklı Silver Muse kruvaziyer gemileri yanaştı. Gemilerden inen 2 bin 723 turistin büyük çoğunluğu ABD vatandaşı olurken, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan kruvaziyer turizminin ilçe ekonomisine sağladığı katkıyı vurguladı.

8 Nisan 2026 Çarşamba 12:51
Kruvaziyer turizminin Ege'deki en önemli duraklarından Kuşadası, aynı gün iki dev yolcu gemisini birden ağırladı. Çoğunluğu ABD vatandaşı olan 2 bin 723 turist, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi başta olmak üzere bölgenin tarihi dokusunu keşfetti. Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ise kruvaziyer turizminin ilçe ekonomisine verdiği ivmeyi öne çıkardı.

EGE PORT LİMANI'NA İKİ DEV KRUVAZİYER BİRDEN YANAŞTI

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, iki kruvaziyerle 2 bin 723 turisti ağırladı.

Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Celebrity Infinity" ile Bahamalar bayraklı "Silver Muse" yolcu gemileri yanaştı.

TURİSTLER EFES ANTİK KENTİ VE MERYEM ANA EVİ'NE AKIN ETTİ

Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı 2 bin 723 turistin bir kısmı tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, kruvaziyer turizminin ilçe için önemli olduğunu belirterek, "Bu tür büyük gemilerin limanımıza uğraması, hem şehrimizin tanıtımına katkı sağlıyor hem de ekonomimize canlılık getiriyor." dedi.

  • Kuşadası kruvaziyer turizmi
  • Ege Port Limanı
  • Efes Antik Kenti
  • Celebrity Infinity
  • Serdar Akdoğan

ÖNERİLEN VİDEO

İspanya'dan İsrail'e alev topu : Netanyahu kuklası yakıldı

Kapat
Video yükleniyor...

