Kütahya'da 5 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'nın Emet, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde birer, Gediz ilçesinde 2 olmak üzere 5 alan, 3 yıllık jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Tahmini bedelleri 388 bin ile 2 milyon 514 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 17 Nisan'da 14.00 ve 14.08 saatleri arasında Kütahya İl Özel İdaresi Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.