İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2025 Pazartesi / 9 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0121
  • EURO
    41,881
  • ALTIN
    3699.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kütahya'da 5 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak
Ekonomi

Kütahya'da 5 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak

Kütahya'da 5 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
Kütahya'da 5 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak
ABONE OL

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'nın Emet, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde birer, Gediz ilçesinde 2 olmak üzere 5 alan, 3 yıllık jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Tahmini bedelleri 388 bin ile 2 milyon 514 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 17 Nisan'da 14.00 ve 14.08 saatleri arasında Kütahya İl Özel İdaresi Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.