Kuyumcular mercek altında

Ticaret Bakanlığı ekiplerince, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki kuyumcularda yetki belgesi denetimi gerçekleştirildi.

Antalya Ticaret İl Müdürlüğünün 20 kişiden oluşan 10 ekibi, kent merkezi ve 19 ilçede market, gıda, kuyumcu, emlak sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda Antalya Ticaret İl Müdür Vekili Sebahat Akdoğan ile beraberindekiler, Altınkum Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda yetki belgesi denetimi yaptı.

Akdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilgili kanunlar kapsamında çıkarılan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği doğrultusunda denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıl içinde 49 bin 362 firmayı denetlediklerini bildiren Akdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafından kuyum ticareti alanında çalışma yapıldığını ifade etti.

Akdoğan, perakende kuyumculuk sektörüne ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi, bu alanda hizmet kalitesinin arttırılması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve kayıt dışılığın önlenmesi için yönetmelik çıkarıldığını kaydetti.

Denetimlerin süreceğini dile getiren Akdoğan, "Bu yönetmelik doğrultusunda Kuyum Ticaret Yetki Belgesi alınması zorunluluğu getirildi. Yetki belgesi olmadan işletmeler kuyum ticareti yapamayacak." dedi.

Ekipler, daha sonra emlak sektöründe denetimlerine devam etti.