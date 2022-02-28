Kuzey Akım 2 askıya alındı! Gözler Türkiye'ye çevrildi

Yeni Şafak 28 Şubat 2022 Pazartesi 07:42 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 07:56

Kuzey Akım 2'nin rafa kaldırılmasının ardından Türkiye'nin enerji denklemindeki rolü ve önemi de arttı. Konu hakkında Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Doğal gazın Avrupa'ya ulaştırılmasında kaynakların ve rotaların belirlendiği, Türkiye'nin stratejik anlamda yükseldiği bir dönemin içerisindeyiz. Bu dönemde tedarikçi ülkeler Avrupa'daki tüketim merkezlerine erişim için kıyasıya bir rekabet içerisinde. Bu rekabet içerisinde inşa edilen Kuzey Akım 2 Projesi Baltık Denizi üzerinden Rus doğal gazını Almanya'ya ulaştıracak 55 milyar metreküplük dev kapasitesi ile dünyanın en uzun denizaltı boru hattı" diye konuştu.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AKTARIM YAPILIYOR

Yaklaşık 10 milyar avro maliyetle yapımı geçen yıl tamamlanmış ancak ticari gaz akışı başlamamış olan projenin rafa kalkmasıyla birlikte Avrupa için alternatif tedarik arayışının başlayacağını belirten Kumbaroğlu, "Bu arayış içerisinde gözler Türkiye'ye çevrilecek zira Avrasya'daki doğal gaz kaynaklarının Avrupa'ya rekabetçi bir fiyatla ulaşmasını sağlayabilecek yegane ülke Türkiye" dedi

TAP İLE GAZ AVRUPA'YA

Trans Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) da tamamlanmasıyla Azerbaycan gazının bir yıldır Türkiye'den Trans Anadolu boru hattı TANAP üzerinden Avrupa piyasalarına ulaştığını aktaran Kumbaroğlu, şöyle konuştu: "Şimdi hem ilave yatırımlarla TANAP ve TAP kapasitesinin yükseltilmesi planları hem de Akdeniz'deki İsrail gazı Mısır gazı gibi diğer kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasına yönelik projeler gündeme gelecektir."

AZERBAYCAN ÖN PLANA ÇIKIYOR

Azerbaycan doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevkiyatını sağlayan Güney Gaz Koridoru'ndan gaz akışının arttırılması için görüşmeler devam ediyor. Azerbaycan'ın Şahdeniz Doğal Gaz Sahasında üretilen doğal gazı Türkiye'ye ve ardından Avrupa'ya taşımak amacıyla inşa edilen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkasını oluşturuyor. Güney Gaz Koridoru'nun diğer parçaları ise Şahdeniz-2 doğal gaz sahası, Güney Kafkasya Boru hattı ve TAP boru hattı projesinden oluşuyor. Şahdeniz doğal gaz sahasında yüzde 28,8 oranındaki hissesiyle BP operatör konumundayken, TPAO yüzde 19 hisseye sahip durumda bulunuyor.

KARADENİZ GAZINI İHRAÇ EDEBİLİRİZ

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "Önümüzdeki yıldan itibaren, Karadeniz'deki dev keşfimiz karaya getirildikten sonra, Avrupa'ya Türk gazı da ihraç edebileceğiz. Bu süreçte savunma sanayiimizin güçlü olması bölgesel barış ve istikrarın sürekliliği için önemli bir ön koşul" diye konuştu.