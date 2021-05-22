ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinde yer alan Rus şirket ve gemilere karşı yeni yaptırım kararı alındığını duyurdu.
Sputnik'in haberine göre, ABD'nin yeni yaptırım listesine Deniz Kurtarma Hizmeti, Deniz Taşımacılık Hizmeti, Samara Isı Enerji Mülkiyet Fonu adlı Rus şirketlerinin yanı sıra, Akademik Çerskiy, Baltiyskiy İsledovatel ve Spasatel Karev adlı gemiler dahil edildi.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım-2 boru hattının operatörü Nord Stream 2 AG ve yöneticilerine yönelik yaptırım uygulamanın Washington'un çıkarına olmadığını dile getirmişti.