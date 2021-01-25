İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2021 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4121
  • EURO
    9,0362
  • ALTIN
    441.948
  • BIST100
    1542.45
Ekonomi

Kuzey Akım 2 projesinde sürpriz gelişme

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya ulaştıracak Kuzey Akım 2 projesinde inşaat tekrar başladı.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 07:59 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 07:59
ABONE OL

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınan Fortuna boru döşeme gemisinin, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesinin inşasında tekrar çalışmaya başladığı bildirildi.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada, Fortuna gemisinin Danimarka sularında Kuzey Akım 2 inşasına tekrar başladığı belirtildi.

Rus enerji şirketi Gazprom, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesinin siyasi baskı gibi zorluklar nedeniyle askıya alınma veya iptal edilme riskinin bulunduğunu belirtmişti.

Projenin inşaatı ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.

- KUZEY AKIM 2 PROJESİ

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.