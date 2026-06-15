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Ekonomi

Kuzey Akım 2'den AB'ye dava! Rus gazı yasağı mahkemeye taşındı

Nord Stream 2 AG, Avrupa Birliği'nin Rus doğal gazı ithalatını yasaklayan düzenlemesinin iptali talebiyle AB mahkemesine dava açtı.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 13:37 - Güncelleme:
Kuzey Akım 2'den AB'ye dava! Rus gazı yasağı mahkemeye taşındı
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AB Adalet Divanı kayıtlarına göre, Nord Stream 2 AG, Rus gazının hem sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) hem de boru hattı yoluyla ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasını öngören düzenlemeyi onaylayan Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyine karşı dava açtı.

Buna göre şirket, düzenlemenin iptalini ve boru hattı sevkiyatlarının yasaklanmasına ilişkin maddelerin kaldırılmasını talep ederken, düzenlemenin yanlış hukuki dayanakla kabul edildiğini, yaptırımlara benzer nitelik taşıdığını ve orantılılık ilkesini ihlal ettiğini savundu.

Diğer piyasa katılımcılarına, özellikle de diğer boru hattı işletmecilerine kıyasla kendisine adil olmayan ve farklı muamele yapıldığını öne süren Nord Stream 2 AG, AB kurumlarının yaptırım hukukuna ilişkin gereklilikleri aştığını ve yetkisini kötüye kullandığını bildirdi.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 boru hattı, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle devreye alınmamıştı. AB, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltma hedefi kapsamında Rus gazı ithalatını aşamalı bir şekilde tamamen sonlandırmayı planlıyor.

  • Nord Stream 2 AG
  • Rus doğal gazı
  • AB mahkemesi

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