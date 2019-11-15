21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7512
  • 6,3439
  • 271.167
  • 104746
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kuzey Makedonya Türk yatırımcıları bekliyor

Kuzey Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, yatırım için cazip bir ülke olduklarını belirterek, 'Ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere ve İsviçre'den yabancı yatırımcılar geliyor. Türkiye'den de Gebzeli 2 yatırımcımız var. Türk yatırımcı sayısının artmasını istiyoruz.' ifadesini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hasan, Heykel'deki tarihi binada Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile görüştü.

Bakan Hasan buradaki konuşmasında, Bursa'nın Balkanlardan çok göç aldığını, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'ya geldiklerinde kendilerini evlerinde hissettiklerini belirtti.

2 milyon nüfuslu Kuzey Makedonya'da 80 bin civarında Türk'ün yaşadığını bildiren Hasan, şunları kaydetti: "Yatırım için cazip bir ülkeyiz. Ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere ve İsviçre'den yabancı yatırımcılar geliyor. Türkiye'den de Gebzeli 2 yatırımcımız var. Türk yatırımcı sayısının artmasını istiyoruz. İki ülke liderlerinin ortak hedefi ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması. Şu anda ticaret hacmimiz 500 milyon dolar seviyesinde. Türk yatırımcıları bekliyoruz."

Aktaş da Türk iş adamlarının farklı pazarlar aradığını belirterek, "Hem gönüldaşlığımız olan hem de mesafe olarak yakın olan Makedonya ile ekonomik ilişkileri artırmalıyız. Balkan göçmeni olsun olmasın 82 milyonluk Türkiye'de 'Balkanlar' dediğinizde herkesin gönlünde ılık rüzgarlar eser. Hem devletimizin hem belediyelerimizin o bölgelerde çalışmaları oldu, olmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye, Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç da katıldı.

Aktaş, konuk bakana Bursa silueti işlenmiş bir tablo hediye etti.

Trabzonspor gol atınca çılgınca dans etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmasına alışalım"

'Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmasına alışalım'

Gri kategoriye bir çizik daha!

Gri kategoriye bir çizik daha!

'Ermeni lobisi Türkiye ve Azerbaycan'a karşı faaliyet yürütüyor'

'Ermeni lobisi Türkiye ve Azerbaycan'a karşı faaliyet yürütüyor'

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik gözaltına alındı

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasında

Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasında

Kayseri'de bulundu! Tam 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de bulundu! Tam 7,5 milyon yıllık

Başkan Erdoğan hakkında kitap yazınca meşhur oldu

Başkan Erdoğan hakkında kitap yazınca meşhur oldu

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak
 

POPÜLER HABERLER

Selçuk Bayraktar´tan Akıncı paylaşımı: Yürümeye başladı

Selçuk Bayraktar´tan Akıncı paylaşımı: Yürümeye başladı

2019 futbolda veda yılı oldu

2019 futbolda veda yılı oldu

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA