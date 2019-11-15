Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hasan, Heykel'deki tarihi binada Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile görüştü.

Bakan Hasan buradaki konuşmasında, Bursa'nın Balkanlardan çok göç aldığını, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'ya geldiklerinde kendilerini evlerinde hissettiklerini belirtti.

2 milyon nüfuslu Kuzey Makedonya'da 80 bin civarında Türk'ün yaşadığını bildiren Hasan, şunları kaydetti: "Yatırım için cazip bir ülkeyiz. Ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere ve İsviçre'den yabancı yatırımcılar geliyor. Türkiye'den de Gebzeli 2 yatırımcımız var. Türk yatırımcı sayısının artmasını istiyoruz. İki ülke liderlerinin ortak hedefi ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması. Şu anda ticaret hacmimiz 500 milyon dolar seviyesinde. Türk yatırımcıları bekliyoruz."

Aktaş da Türk iş adamlarının farklı pazarlar aradığını belirterek, "Hem gönüldaşlığımız olan hem de mesafe olarak yakın olan Makedonya ile ekonomik ilişkileri artırmalıyız. Balkan göçmeni olsun olmasın 82 milyonluk Türkiye'de 'Balkanlar' dediğinizde herkesin gönlünde ılık rüzgarlar eser. Hem devletimizin hem belediyelerimizin o bölgelerde çalışmaları oldu, olmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye, Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç da katıldı.

Aktaş, konuk bakana Bursa silueti işlenmiş bir tablo hediye etti.