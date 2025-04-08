Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Türkiye ve Danimarka arasındaki ticaret hacminin geçen yıl sonunda 2,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Demir, çelik, alüminyum gibi hammadde ve ekipman ticaretinin yoğun olduğu iki ülke arasındaki ticaret, yenilenebilir enerjiyi önceleyecek işbirliklerine doğru evriliyor." dedi.

Tekin, WindEurope 2025 Rüzgar Enerjisi Yıllık Etkinlikleri kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Danimarka'nın küçük ancak çok zengin ve dinamik bir ülke olduğunu ifade eden Tekin, Türkiye ile ticari ilişkilerin var olandan daha iyi olabilecek potansiyeli bulunduğunu anlattı.

Tekin, iki ülke ilişkilerinin ticari ilişkilerden çok yatırım ilişkilerine dönüşebileceğine işaret ederek, "Firmalarımız için Danimarka ve Türkiye'de yapacak çok şey var. Yatırım konusu uzun vadeli bir iş. Ama ticareti biraz daha görünür kılabiliriz. Türkiye'nin Danimarka'da tanınırlığı arttıkça ticarete katkısı daha fazla olacaktır." diye konuştu.

Türkiye ile iş yapan Danimarkalı firmaların, Türkiye'deki istihdamın kalitesi ve yeteneği konularını şaşırarak takip ettiklerini ve olumlu olarak değerlendirdiklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Açıkçası Danimarkalı firmalar Türkiye'yi başka ülkelerle kıyasladığında daha çok beğeniyor ve daha fazla iş yapmak istiyorlar. Danimarka Enerji Ajansı, Türkiye'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bazı yerel yönetimlerle Türkiye'nin dört bir yanına seyahatler gerçekleştirdi. Birçok alanda yeni küçük ve orta ölçekli yatırımların yapılacak olmasının bir göstergesi olarak değerlendirebilirsiniz. İsteklilik var ama tabii bu her yatırım ilişkisinde olduğu gibi karşılıklı bir ilişki olması gerekiyor. Türkiye ve Danimarka arasındaki ticaret hacmi geçen yıl sonunda 2,5 milyar dolara ulaştı. Demir, çelik, alüminyum gibi hammadde ve ekipman ticaretinin yoğun olduğu iki ülke arasındaki ticaret, yenilenebilir enerjiyi önceleyecek işbirliklerine doğru evriliyor. Ticari ilişkilerimizde daha fazla temiz enerji projesi öne çıkacak."

Tekin, yatırımcıların Türkiye'den bazı beklentileri bulunduğunu ve en büyük beklentinin de "öngörülebilir piyasa" olduğunu kaydetti.

Özellikle Danimarkalı yatırımcıların herhangi bir büyük yatırım için en az 20 yıllık öngörülebilirlik beklediğine işaret eden Tekin, "Yabancı yatırımcı kur politikasının daha istikrarlı olmasını bekliyor. Hukuki düzenlemelerde önünü görmek istiyor. Türkiye'nin ne kadar dinamik bir ülke olduğunu, altyapısının ne kadar güçlü olduğunu, insan sermayesinin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Biz de genç ve iyi yetişmiş bir nüfus olduğumuzu ve çok kolay sıçrama yapabilecek bir ülke olduğumuzu vurguluyoruz. Türkiye büyük bir pazar, Türkiye ile iş yapan kendi iç pazarından daha fazla kazanç sağlıyor. Coğrafi konumu da yatırımcılara avantaj sağlıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin yatırımcılara sunacağı imkanların oldukça fazla olduğuna işaret eden Tekin, şöyle devam etti:

"Burada görüştüğüm birtakım üst düzey iş kuruluşu yöneticileri ya da firma yöneticileri Hindistan'da da iş yapmanın çok zor olduğundan yakındılar. Bürokrasiden özellikle kaçınıyorlar. Ancak Türkiye'de yatırım yapan firmalar Türkiye'de iş yapmaktan memnunlar. Biz de bu anlayışı daha da genişletmek istiyoruz. Sürdürülebilir bir iş ortamı kurmak istiyoruz."

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