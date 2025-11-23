İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2025 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • KVKK'den ''kasım ve cuma'' indirim kampanyaları için ''sahte web sitelerine dikkat'' uyarısı
Ekonomi

KVKK'den ''kasım ve cuma'' indirim kampanyaları için ''sahte web sitelerine dikkat'' uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), farklı isimlerle düzenlenen alışveriş kampanyalarından faydalanmak isteyenlerin, dolandırıcılık mağduru olmamaları için sahte web sitelerine dikkat etmeleri ve kişisel verilerini korumaları tavsiyesinde bulundu.

AA23 Kasım 2025 Pazar 11:14 - Güncelleme:
KVKK'den ''kasım ve cuma'' indirim kampanyaları için ''sahte web sitelerine dikkat'' uyarısı
ABONE OL

Her yıl kasım ayında farklı isimlerle düzenlenen indirim kampanyaları sırasında internet alışverişinin yoğunlaşmasıyla dolandırıcılık vakalarında da artış yaşanıyor.

AA muhabirinin, KVKK'den derlediği bilgilere göre, alınabilecek birtakım tedbirlerle, olası dolandırıcılık vakaları kolaylıkla önlenebilir.

Bu kapsamda KVKK'nın çevrim içi alışverişlerde dolandırıcılık mağduru olmamaları için vatandaşlara tavsiyeleri şöyle:

- Alışveriş yapacağınız sitenin iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalı. 3D güvenli ödeme yöntemi ile SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.

- Kredi kartı bilgilerinizin çalınma riskini en aza indirmek için alışverişlerde sanal kart kullanımı tercih edilmeli.

- Alışveriş sırasında yalnızca gerekli olan bilgiler paylaşılmalı, gereğinden fazla bilgi taleplerine karşı sorgulayıcı olunmalı.

- Alışveriş yapılan farklı platformlarda aynı şifreleri kullanmamaya özen göstermeli, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında parola ve şifreler değiştirilmeli.

- e-posta, SMS veya sosyal medya reklamları aracılığıyla gönderilen bağlantılara karşı dikkatli olunmalı, güvenliğinden emin olunmayan bağlantılar açılmamalı.

- Aceleyle yapılan çevrim içi işlemlerde sahte web sitelerini, zararlı bağlantıları ve dolandırıcılık amaçlı içerikleri tespit etmek zorlaşabileceğinden, işlemler acele etmeden gerçekleştirilmeli.

- Sahte web siteleri nasıl anlaşılır?

KVKK, bir web sitesinin sahte olup olmadığını anlamanın ilk adımının, alışveriş adına tıklamadan veya herhangi bir bilgi girmeden önce web sitesinin URL'sini kontrol etmek olduğuna dikkati çekiyor.

Alışveriş yapılan sitelerdeki yazım ve tasarım hatalarının da sahte sitelerle diğerlerini ayırmada yardımcı olacağını belirten KVKK, ayrıca, acele karar vermeyi isteyen pop-up ve mesajlara dikkat edilmesi uyarısında bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.