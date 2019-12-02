KYK borçları silinir mi? KYK borç yapılandırma nedir, nasıl olacak? gibi soruların yanıtları milyonlarca öğrenci tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hükümet, KYK borçlarını yapılandırmak için kolları sıvadı. 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çalışma 2020’de hayata geçirilecek. Bu kapsamda faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla devlet milyonlarca üniversiteliye barış eli uzatacak. KYK borç yapılandırma hakkında tüm detaylar haberimizde..

KYK BORÇLARI SİLİNİR Mİ?

KYK borçları silinmeyecek ancak yapılandırma gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla devlet milyonlarca üniversiteliye barış eli uzatacak.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA NEDİR, NASIL OLACAK?

5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çalışma 2020’de hayata geçirilecek. Bu kapsamda faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor.

NASIL YAPILANDIRILACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca yürütülen çalışma kapsamında birkaç formül üzerinde çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre, yeni bir yapılandırma ve faizlerin düşürülmesi ya da silinmesi seçenekler arasında yer alıyor. Her birinin maliyeti çıkarılırken, anaparanın silinmesi ise kesinlikle söz konusu değil.

ÖDEMELER İKİ YIL SONRA BAŞLIYOR

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor. İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Bugün yaşanan sıkıntılar ağırlıklı olarak iş bulamayan mezunların bunu zamanında beyan etmemesinden kaynaklanıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

BİRER YIL ARAYLA ERTELEME

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiye.gov. tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

HANGİ DURUMLARDA SİLİNİYOR?

Öğrenim veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan "hayatını çalışarak kazanamaz" ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların kredi alırken veya aldıktan sonra, vefat edenlerin borçları siliniyor.