KYK borcu ne zaman silinecek? E-Devlet KYK borç sorgulama ekranı

KYK borcunun silinmesine dair gelişmeler mezun olan öğrenciler tarafından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçlarının silinmesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Öğrenim kredisi borcu neyse ödeme miktarı da o olacak." ifadelerine yer verdi. Açıklama sonrası, ne kadar ödeme yapması gerektiği konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, E-Devlet KYK borç sorgulama ekranına yöneldi. Peki KYK borcu ne zaman silinecek? İşte konu ile ilgili detaylar

KYK borç faizlerinin silinmesi ilgili detaylar belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibariyle e-Devlet üzerinden başladığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK borç faizlerinin silinmesiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Endeks tutarı hakkında da Bakan Kasapoğlu Bilgi verdi. Peki KYK borç faizleri ne zaman silinecek, kimler yararlanacak? Endeks tutarı nedir? İşte KYK borç sorgulama ekranı...

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KYK BORCU NE ZAMAN SİLİNECEK?

Bakan Kasapoğlu KYK borçlarının silinmesine dair yaptığı açıklamada "Türkiye tıpkı altyapısında olduğu gibi burs ve kredi imkanlarıyla da dünyanın en geniş altyapısını sunan ülke. Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak. Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek. Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları tahsil edilmeyecek." dedi.