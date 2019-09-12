KYK burs başvuruları başladı mı? KYK kredi ve burs başvuruları nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları tüm üniversiteye yerleşen adaylar tarafından merak ediliyor. Üniversiteyi kazanan öğrenciler maddi destek ve yurt desteği için devlet yurdu ve devlet kredilerine başvuru yapıoyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvurularını 19 Ağustos itibari ile almaya başladı ve başvurular sona erdi. Karşılıksız burs almak isteyen öğrenciler ise KYK'dan gelecek açıklamayı bekliyorlar. KYK burs ve kredileri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl; yurt başvuruları 3 Eylül, burs başvuruları ise 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl yurt başvurularının 19 Ağustos’ta alınmış olması nedeniyle burs başvurularının da geçen yıla oranla daha erken başlaması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

KYK BURSU NE KADAR?

2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi. Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere burs müjdesini 3 Ekim 2018'de açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı açıklama şöyle; Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Buradan öğrencilerimize bir de müjde vermek istiyorum, Burs ve kredi miktarını; lisansta 500 lira, yüksek lisansta 1000 lira, doktora da 1500 liraya yükseltme kararı aldık" dedi.

BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

BAŞVURUSU İLERİ BİR TARİHTE ALINACAK OLANLAR

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak. Kredi/burs başvuruları daha sonra alınacak. Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

İLK DEFA BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN TAAHHÜTNAMELERİNİ NASIL VE NE ZAMAN DÜZENLEMELERİ GEREKMEKTEDİR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilir.