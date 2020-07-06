KYK paraları ne zaman yatacak? İşte KYK burs yatma tarihleri (KYK TC kimlik numarasına göre)

06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:04 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:04

Öğrencilerin aldığı burs KYK paralarının ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin KYK TC kimlik numarasına göre başlayacağı KYK burs yatma tarihlerini duyurdu. İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıkladığı KYK burs yatma tarihleri (KYK TC kimlik numarasına göre)

KYK PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan burs ve kredilerin Temmuz ayı ödemelerinin bugün yapılmaya başladığını açıkladı.

Üniversite öğrencilerinin yakından ilgilendiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili bir paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ödemelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim.

KİMLER KYK BURS HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre

Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.