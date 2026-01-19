İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2735
  • EURO
    50,3539
  • ALTIN
    6490.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ''Laf çok icraat yok'' itirafı: Türkiye karşısında duvara tosladık
Ekonomi

''Laf çok icraat yok'' itirafı: Türkiye karşısında duvara tosladık

Gazze Yönetim Kurulu'nda Türkiye'nin yer almasından rahatsız olan İsrail basını Tel Aviv hükümetini hedef aldı. İsrail'in büyük laflar ettiğini ama somut planlar üretemediğini kaydeden ülke basını, 'Türkiye ve Katar'ın teknokratları atamasına, denetlemesine veya finanse etmesine izin verirseniz, geleceği kimin etkisinin şekillendirdiği konusundaki tartışmayı zaten kaybetmiş olursunuz. İşte İsrail stratejisinin duvara tosladığı nokta burası' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
''Laf çok icraat yok'' itirafı: Türkiye karşısında duvara tosladık
ABONE OL

İsrail, kendileriyle istişare edilmeden oluşturulan Gazze Yönetim Kurulu'nda Türkiye'nin de yer olacak olmasını hazmedemiyor.

Gelişmeyi gündemden düşürmeyen İsrail basını Tel Aviv hükümetini eleştirdi. İsrail'in büyük laflar ettiğini ama plan yapamadığını yazan ülke basını, "Gazze'deki ertesi günün kaderi, uygulanabilir bir politikayla yönetimi ele geçiren kim olursa olsun ona bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

İsrail siyasetinin patladığını kaydeden İsrail basını Tel Aviv yönetiminin somut bir planı masaya getiremediğini belirterek, "Türkiye ve Katar'ı da içeren bir plan, hiç plan olmamasından daha iyidir. Ama bir boşluk bıraktığınızda, birileri o boşluğu doldurur. Bu hiç plan yapmamaktan daha iyidir. Ve eğer Türkiye ve Katar'ın teknokratları atamasına, denetlemesine veya finanse etmesine izin verirseniz, geleceği kimin etkisinin şekillendirdiği konusundaki tartışmayı zaten kaybetmiş olursunuz. İşte İsrail stratejisinin duvara tosladığı nokta burası" yorumunda bulundu.

Netanyahu'nun koalisyonu bir arada tutmak için çelişkili politikalar ürettiğini belirten İsrail basını, Tel Aviv'in Gazze'de Türkiye'den şikayet etme hakkının olmadığını kaydetti.

İSRAİL TÜRKİYE NEDENİYLE KUSHNER'İ HEDEF ALDI

Başka bir İsrail basınında yer alan haberde ise İsrail'in güvenlik kabinesindeki birkaç bakanı, Türkiye ve Katar'ın Gazze Yönetim Kurulu'nda yer almasından ABD Başkanı Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'i sorumlu tuttu.

Bakanlar, Kushner'in Arap liderlerle olan yakın siyasi ve ekonomik bağları nedeniyle engeller çıkarmaya devam ettiğini söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.