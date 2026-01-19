''Laf çok icraat yok'' itirafı: Türkiye karşısında duvara tosladık

İsrail, kendileriyle istişare edilmeden oluşturulan Gazze Yönetim Kurulu'nda Türkiye'nin de yer olacak olmasını hazmedemiyor.

Gelişmeyi gündemden düşürmeyen İsrail basını Tel Aviv hükümetini eleştirdi. İsrail'in büyük laflar ettiğini ama plan yapamadığını yazan ülke basını, "Gazze'deki ertesi günün kaderi, uygulanabilir bir politikayla yönetimi ele geçiren kim olursa olsun ona bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

İsrail siyasetinin patladığını kaydeden İsrail basını Tel Aviv yönetiminin somut bir planı masaya getiremediğini belirterek, "Türkiye ve Katar'ı da içeren bir plan, hiç plan olmamasından daha iyidir. Ama bir boşluk bıraktığınızda, birileri o boşluğu doldurur. Bu hiç plan yapmamaktan daha iyidir. Ve eğer Türkiye ve Katar'ın teknokratları atamasına, denetlemesine veya finanse etmesine izin verirseniz, geleceği kimin etkisinin şekillendirdiği konusundaki tartışmayı zaten kaybetmiş olursunuz. İşte İsrail stratejisinin duvara tosladığı nokta burası" yorumunda bulundu.

Netanyahu'nun koalisyonu bir arada tutmak için çelişkili politikalar ürettiğini belirten İsrail basını, Tel Aviv'in Gazze'de Türkiye'den şikayet etme hakkının olmadığını kaydetti.

İSRAİL TÜRKİYE NEDENİYLE KUSHNER'İ HEDEF ALDI

Başka bir İsrail basınında yer alan haberde ise İsrail'in güvenlik kabinesindeki birkaç bakanı, Türkiye ve Katar'ın Gazze Yönetim Kurulu'nda yer almasından ABD Başkanı Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'i sorumlu tuttu.

Bakanlar, Kushner'in Arap liderlerle olan yakın siyasi ve ekonomik bağları nedeniyle engeller çıkarmaya devam ettiğini söyledi.