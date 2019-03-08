Laleli’ye müjde

Tekstilin kalbi olarak nitelendirilen Osmanbey, Laleli ve Merter üçgeninde ticaret yapan ihracatçıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli bir müjde verdi. Laleli esnafını ziyaret eden Albayrak esnafın uzun süreden beri çözüm beklediği kayıt dışı ihracat sorununa ‘antrepolu çözüm’ bulunduğunu açıkladı. Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ile Laleli’de esnafı ziyaret etti.

4.6 MİLYAR $’LIK İHRACAT

Lalelili mikro ihracatçılara, yaptıkları ihracatın, kurulacak ‘ihracat antrepoları’ ile kendileri üzerinden faturalandırılacağının müjdesini veren Albayrak, bavul ticaretin de (turistin yanında götürdüğü ürün) bu yolla kayıt altına alınacağını söyledi. 2018 yılında ülkemizde yapılan bavul ticaretinin toplam 4.6 milyar dolar olarak hesaplandığına işaret eden TİM Başkanı Gülle “Laleli, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin mikro ihracat anlamında en önemli merkezlerinden bir tanesi. Sayıları 7 bine ulaşan esnafımızın artık kayıtlı birer ihracatçı olmasının önü açılmış durumda. Artık bavul ticaret rakamının azalarak, yerini kayıtlı mikro ihracata bırakmasının tam zamanıdır. Bu sayıdaki esnafımızın ihracat ailesine katılmaları hem kendi işlerini büyütmelerinin yolunu açacak, hem de ülkemiz ihracatını artırma adına önemli bir katkı sağlayacak” diye konuştu. Gülle, 2018 yılı ile birlikte ihracat rakamlarının Özel Ticaret Sistemi’ne göre açıklanmasının yanı sıra serbest bölgelerden yapılan ticaretin de dahil edildiği Genel Ticaret Sistemi’ne göre de hesaplandığını hatırlatarak “Bu sayede ocak ve şubat aylarında, her ay yaklaşık 700 milyon dolar olmak üzere 1.4 milyar dolarlık ihracatımızı artık ölçebiliyoruz” diye konuştu.