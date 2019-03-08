Laleli’ye müjde
Laleli esnafını ziyaret eden Bakan Albayrak, bavul ticareti yapan esnafa müjde verdi. Albayrak bugüne kadar kargo şirketleri üzerinden yapılan ihracatın, ‘antrepolar’ sayesinde esnafın yapacağını duyurdu.
Tekstilin kalbi olarak nitelendirilen Osmanbey, Laleli ve Merter üçgeninde ticaret yapan ihracatçıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli bir müjde verdi. Laleli esnafını ziyaret eden Albayrak esnafın uzun süreden beri çözüm beklediği kayıt dışı ihracat sorununa ‘antrepolu çözüm’ bulunduğunu açıkladı. Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ile Laleli’de esnafı ziyaret etti.
4.6 MİLYAR $’LIK İHRACAT
Lalelili mikro ihracatçılara, yaptıkları ihracatın, kurulacak ‘ihracat antrepoları’ ile kendileri üzerinden faturalandırılacağının müjdesini veren Albayrak, bavul ticaretin de (turistin yanında götürdüğü ürün) bu yolla kayıt altına alınacağını söyledi. 2018 yılında ülkemizde yapılan bavul ticaretinin toplam 4.6 milyar dolar olarak hesaplandığına işaret eden TİM Başkanı Gülle “Laleli, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin mikro ihracat anlamında en önemli merkezlerinden bir tanesi. Sayıları 7 bine ulaşan esnafımızın artık kayıtlı birer ihracatçı olmasının önü açılmış durumda. Artık bavul ticaret rakamının azalarak, yerini kayıtlı mikro ihracata bırakmasının tam zamanıdır. Bu sayıdaki esnafımızın ihracat ailesine katılmaları hem kendi işlerini büyütmelerinin yolunu açacak, hem de ülkemiz ihracatını artırma adına önemli bir katkı sağlayacak” diye konuştu. Gülle, 2018 yılı ile birlikte ihracat rakamlarının Özel Ticaret Sistemi’ne göre açıklanmasının yanı sıra serbest bölgelerden yapılan ticaretin de dahil edildiği Genel Ticaret Sistemi’ne göre de hesaplandığını hatırlatarak “Bu sayede ocak ve şubat aylarında, her ay yaklaşık 700 milyon dolar olmak üzere 1.4 milyar dolarlık ihracatımızı artık ölçebiliyoruz” diye konuştu.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan tebliğ düzenlemesi ile bugüne dek kargo şirketleri üzerinden faturalandırılan Laleli ihracatının, mikro ihracatçı üzerinden faturalandırılarak kayıt dışılığın tamamen biteceği kaydedildi. Söz konusu değişiklik ile yolcu beraberi ihracat ve bavul ticareti başta olmak üzere tüm ihracat resmileşecek. Bu sayede Laleli esnafı, ihracatçı konumuna geçerek birçok avantajdan yararlanacak ve ihracatını artıracak.
VERGİ REFORMU ÇALIŞMASI BAŞLADI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Finans Merkezi Konferansı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Finansal araçlarla bunların dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamalarında da ciddi revizyonlara gittiklerini dile getiren Albayrak, şöyle konuştu: “Tüm vergi mimarisi ile ilgili büyük bir reform çalışması eş anlı başladı. Vergi Konseyimizle yaptığımız toplantıda, Türkiye’deki yerli ve yabancı yatırım yapan tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı. Bu yıl somut adım atacağız, alt kırılımlarından biri de sermaye piyasaları noktasında çünkü bir Finans Merkezi, iki tuğla örmek, üç bina dikmek değil, üç bina dikerek Finans Merkezi olunmaz. Bunu tam anlamıyla tüm ayakları ile destekleyecek bir ekosistemi oluşturmak zorundasınız. İFM kümelenme bölgelerinde, bu altyapı iyileştirmelerini her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İstanbul Finans Merkezi Projesi’ni 2023 yılından önce hayata geçirmeyi planlıyoruz.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.