LCW ve Mavi Jeans siteleri kapandı mı? LC Waikiki ve Mavi Jeans mağazaları kapandı mı?

30 Mart 2020 Pazartesi 11:44 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 11:44

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta mağazalarını kapatan LC Waikiki ve Mavi Jeans, online site satışlarını da durdurma kararı aldı. Tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta mağazalarını kapatan ünlü giyim markalarından LC Waikiki ve Mavi, online satışlarını da durdurunca müşterileri mağazaların tamamen kapanıp kapanmadığını merak etmeye başladı. İnternet siteleri üzerinden açıklamada bulunan markalar bu önlemi çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak amacıyla aldığını ifade etti. LCW ve Mavi Jeans siteleri neden kapalı? İşte detaylar...

LCW VE MAVİ JEANS SİTELERİ KAPANDI MI?

LC Waikiki ve Mavi Jeans mağazaları alışveriş sitelerini de kapattı. Her iki şirket de haberi "Geçici bir süre kapalıyız" başlığıyla müşterilerine duyurdu.

Firmalar önceden verilmiş siparişlerin ise müşterilere ulaştırılacağı bilgisini verdi.

Ülke genelindeki Koronavirüs Covıd-19'un yayılımın önlenmesi için alınan tedbirlere yenileri aklendi. Gıda marketlerinde çalışma saati değişikliğine gidildi ve bir çok AVM'de mağazaları ardı ardına geçici süreli olarak kapattıkları açıkladılar. Bunlardan bir tanesi giyim mağazalarında oldu. LC Waikiki AVM'lerde bulunan giyim mağazalarını kapattığını duyurmuştu.

LC Waikiki resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama göre çalışanların ve müşterilerin sağlığı için Covıd-19 tedbirleri kapsamında online mağazalarını lcwaikiki.com bir süreliğine geçici olarak kapalı olacağı duyuruldu.

Mavi Jeans resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre mavi.com internet sitesi üzerinden alış verişlerin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Online alış veriş sitelerinin ne zaman hizmete açılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

MAĞAZALAR VE SİTE NE ZAMAN AÇILACAK?

Her iki giyim mağazası da internet sitesinden yaptığı açıklamalarda gerek online satışlarına yada AVM ve diğer alış veriş mağazalarının ne zaman faaliyete başlayacağına dair bir açıklama yapmadı. Ülke genelinde yaşanan koronavirüs vakalarının azalıp karantina durumlarının sona ermesiyle yeniden açılacağı öngörülüyor.