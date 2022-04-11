İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2022 Pazartesi / 10 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6891
  • EURO
    15,9908
  • ALTIN
    920.048
  • BIST100
    2449.11
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Libya'nın petrol planı! Bu gerçekleşirse rekor kırılacak
Ekonomi

Libya'nın petrol planı! Bu gerçekleşirse rekor kırılacak

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, petrol tesislerinin modernize edilip geliştirilmesi halinde günlük petrol üretiminin 3 milyon varile çıkacağını bildirdi. Bu olayın gerçekleşmesi durumunda ise Libya günlük petrol üretiminde rekor kırması bekleniyor.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 18:47 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 18:47
ABONE OL

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, ülkedeki petrol sektörünün geliştirilmesi halinde üretimi günlük 3 milyon varile çıkarabileceklerini bildirdi.

Sanallah, NOC'un resmi Facebook sayfası üzerinden görüntülü olarak ülkedeki mevcut petrol üretimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Libya'daki petrol tesislerinin modernize edilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sanallah, "Bu durumların gerçekleşmesi halinde petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz." dedi.

Ülkedeki petrol üretiminin kırılgan olduğunu belirten Sanallah, NOC'un 6 milyar Libya dinarından fazla borcu olduğunu hatırlattı.

Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulduğu 2021 yılından itibaren günlük petrol üretimini 1,1 milyon varile çıkaran Libya, Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında birinci, Cezayir ile Angola'yı geride bırakarak ise Afrika'da ikinci en büyük petrol üreticisi ülke oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.