Liderliğin yeni açılımları masaya yatırıldı

TalkNTraning Kurucu Ortakları Buket Güngen ve Özlem Arslan tarafından hayata geçirilen 'İlham Veren Buluşmalar' serisinin son etkinliği Taş Yapı Şişli Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. 'İnsan, Teknoloji ve Değerler: 2026'da İş Dünyasını Şekillendiren Trendler' temasıyla düzenlenen etkinlik; liderleri, karar vericileri, akademisyenleri ve farklı disiplinlerden uzmanları ilham, bilgi ve ortak akıl etrafında bir araya getirdi. 'Ben' yerine 'biz' diyen, toplumsal faydayı merkeze alan, ilhamı birlikte çoğaltmayı hedefleyen ve insanla teknolojiyi birleştiren bir vizyon vurgulandı. İlham Veren Buluşmalar panelinin moderatörlüğünü ise Grafi2000 Productions Kurucusu, Karikatürist ve Yapımcı Varol Yaşaroğlu üstlendi. Panelde; Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün, Güvensan CEO'su, ARYA Yatırım Platformu Kurucu Ortağı, Sosyal Etki & Sosyal Fabrika Kurucusu Münteha Adalı ve Karaca International Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş; iş dünyasında dönüşen liderlik anlayışını, kurum kültürünü ve değer temelli stratejileri kendi deneyimleri ışığında değerlendirdi.

"LİDERLER, EKİPLERİYLE BAŞARI HİKAYESİ YAZIYOR"

Gerçek anlamda liderliğin yapılabilmesi için kurum ekosisteminin de buna elverişli bir yapıya sahip olması gerektiğinin altını çizen Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün, "Bu noktada sorulması gereken önemli sorular bulunuyor. Kurum ekosistemi yöneticiyi etkin bir lider olmaya sevk ediyor mu? Çok seslilik teşvik ediliyor mu? Soru sorma kültürü destekleniyor mu? Yeniliğe açık bir yapı sunuluyor mu? Lider kendisini ne kadar var edebiliyor? Teknoloji entegrasyonu, dijitalleşme, yapay zeka bir amaç mı yoksa araç olarak mı kullanılıyor? Tüm bunlar bir araya geldiğinde lider, etkin bir şekilde ekibine önderlik edebiliyorsa, işte tam da bu noktada zaten ekibiyle birlikte bir hikaye yazmaya başlıyor. İnovasyon da bu noktada devreye giriyor. Değişimi sorgulayan, geleceğin nasıl evrileceğini bilen, zamanın ruhunu özümseyen, yerinde saymaktansa bir amaç doğrultusunda ilerleyen ve ekibini de aynı tutkuyla paydaşa dönüştürebilen liderlere ihtiyacımız var. Bu olduğu müddetçe sektör gözetmeksizin her alanda farklı liderlerin, anlatıların ve başarı hikayelerinin doğuşuna şahit edeceğiz" dedi.

"2026 ROTASI ETKİ EKONOMİSİ OLMALI"

21'inci yüzyılda sektör gözetmeksizin her alanda etkisini gösterecek en önemli kavramın etki ekonomisi olacağına dikkat çeken Bahar Akgün, "Bugüne kadar A'dan Z'ye tüm kurumların, holdinglerin, şirketlerin hep farklı sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiklerini, sürdürülebilirlik raporlarına odaklandıklarını gördük. Tüm bu süreçlerin çıktılarını topladık. Artık sonuçlarla konuşmamız gerekiyor. Üretimden ihracata, İK'dan teknoloji entegrasyonuna kadar her alanda etki ekonomisini merceğe alan markaların global arenada açık ara öne çıkacağı unutulmalı. Veriler artık sonuçlara dönüşmeli. Yapılan yatırımların nihai sonuçlarını şeffaflıkla açıklayabilmeliyiz. Lüksün bile tanımının değiştiği bu yeni kaotik dönemde sadelik, ihtiyaca yanıt verebilmek, insan odaklılık ve anda kalabilmek hiç olmadığı kadar değerli. Bu nedenle markaların günümüz müşterilerine bu konforu sunabilmesi gerekiyor. Anlık mutlulukları lükse dönüştürebilen markalar, tebessüm ettiren markalar öne çıkacak" açıklamasında bulundu.